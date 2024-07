Exembajador de EU ¿busca su retorno?

Nos señalan que desde el sábado está muy activo en redes sociales el exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Nos comentan que don Christopher comenzó una cruzada por tratar de aclarar lo que dijo ese día en Michigan el republicano Donald Trump sobre México y pedir que no se “busque conflicto” donde no lo hay. Nos dicen que el señor Landau enfatiza mucho la necesidad de que México y Estados Unidos transiten por la vía de la cooperación y el entendimiento. ¿Será que también prepara alguna especie de retorno? Nos recuerdan que él fue el representante en México justamente del gobierno que encabezó Trump.

Las prioridades del presidente del PAN

Nos comentan que, mientras varios políticos y organizaciones civiles y trabajadores del Poder Judicial buscan rutas para frenar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, todos se preguntan y ¿dónde está el PAN? Pues resulta que el aún dirigente del partido, Marko Cortés, se alista a recibir personajes de la oposición en Venezuela y se prepara para asistir el 28 de julio como invitado a ese país para presenciar las elecciones. Don Marko, aseguran hasta en su propio partido, prefiere ir a apoyar a los opositores venezolanos que permanecer en México para librar las batallas que tiene que dar su partido. Señalan que al presidente del PAN le urge un triunfo de la oposición, aunque no sea en su país.

Preparan cuestionamientos para directora del ISSSTE

Esta semana, nos aseguran, se llevará a cabo la reunión de trabajo de Bertha María Alcalde, directora general del ISSSTE, con diputados federales, y que uno de los temas en los que se espera haya respuesta de la funcionaria federal es de los presuntos actos de corrupción por más de 15 mil millones de pesos en el instituto. Desde luego, nos dicen, el reclamo no será para doña Bertha, pues ella tomó la dirección del ISSSTE en febrero y los casos de irregularidades en las pensiones vienen de tiempo atrás. Sin embargo, aseguran que es necesario que la funcionaria federal, cuya comparecencia se debió haber realizado la semana pasada, pero que fue cancelada de última hora, dé cuenta de cómo van las investigaciones sobre el caso y qué se ha hecho para evitar que algo así se pueda repetir. El tema sobre la calidad de los servicios médicos y el abasto de medicamentos a los derechohabientes, serán, nos comentan, otros de los temas en los que habrá cuestionamientos por parte de los legisladores de oposición durante la reunión que sostendrá la mañana del viernes con las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda de la Cámara de Diputados.

¿Quién controla a los cuatroteístas?

Nos hacen ver que causó molestia que en el acto de este domingo en Querétaro de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador un sector de los asistentes abucheara al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri. Es que nos recuerdan que hace seis años, en las primeras giras de López Obrador como presidente, era común que los gobernadores de oposición fueran abucheados pese a los llamados de no hacerlo, pues ya no eran tiempos electorales hasta que más de alguno ya no quiso acompañar al Ejecutivo precisamente para no ser objeto de esas expresiones. Nos recuerdan que esta situación orilló a que poco a poco esos eventos dejaron de ser multitudinarios y en algunos casos o no asistían los ejecutivos locales, por lo que, nos hacen ver, si se quiere que haya coherencia entre el discurso de la próxima presidenta de trabajar con todos los gobernadores, sin miramientos partidistas, alguien tendrá que controlar los ánimos de los cuatroteístas en este tipo de actos.