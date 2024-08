Evento republicano convertido en partidista

Nos cuentan que en la ceremonia de entrega de la constancia de mayoría a la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum y el posterior festejo en el Teatro Metropolitan, asomaron prácticas que se creían extintas, de los tiempos del PRI hegemónico, cuando las líneas entre gobierno, Estado y partido oficialista se borraban. Primero, nos confirman que el Tribunal Electoral no invitó a ningún representante de los partidos de oposición a la sesión solemne, ni a representantes opositores en el Congreso. En el PRI y en MC se preguntaban si fue decisión de la magistrada presidenta, Mónica Soto, o se lo pidieron. Por otra parte, en el segundo festejo, digamos particular, de los morenistas, todos los gobernadores guindas y un buen número de miembros del actual gabinete, incluidos los que irán al próximo equipo de gobierno, estuvieron en horas de trabajo muy quitados de la pena en el jolgorio. ¿Ya no importan esas cosas? ¿A Morena ya se le olvidó cómo criticaba a los de antes por cosas así?

La mujer más poderosa del INE

Desahogada la calificación de los comicios en el Tribunal Electoral, ahora se vienen dos batallas importantes: la definición acerca de la sobrerrepresentación de la mayoría oficialista en el Congreso y la de si se valida la reelección de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI. La primera aduana será el INE y nos comentan que de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos saldrán ambos dictámenes para ser analizados por los consejeros del INE. Por eso muchos desde ahora identifican a Guadalupe Yessica Alarcón, encargada de despacho de esa dirección ejecutiva, como la mujer más poderosa. Nos cuentan que hay antecedentes de que tiene una magnífica relación con don Alito Moreno y la duda es si eso pesará en el sentido de los dictámenes.

Graba AMLO sus últimos spots

Nos cuentan que en Palacio Nacional comenzó la grabación de los spots del sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se difundirán a partir del 26 de agosto. Nos detallan que el mandatario hablará en los videos de lo que considera sus logros del último año y del sexenio. Se prevé que presuma la inauguración de obras como el Tren Maya, el Tren Interocéanico y el Aeropuerto Internacional de Tulum. También se espera que destaque aspectos económicos, como la fortaleza del peso, el aumento al salario y la baja en la inflación. ¿Hablará de la estrategia de seguridad?

Sí hubo alertas de Salud por la viruela símica

Desde la Secretaría de Salud nos informan que el 14 de agosto, el mismo día en que la OMS emitió la alerta de emergencia por el aumento de casos de viruela símica, la dependencia federal publicó el aviso en su página oficial y lo envió a los medios de comunicación. Nos detallan que la alerta, emitida por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, se hizo pública a toda la sociedad y va dirigido a todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención, las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y los miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, para tomar las medidas conducentes.