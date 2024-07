EU sigue sin dar a México detalles de los arrestos de El Mayo y El Chapito

A cuatro días de que las autoridades de Estados Unidos hicieron pública las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Texas—, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que aún no tiene más información sobre el tema. Ayer, durante su gira de trabajo por Marquelia, Guerrero, el mandatario dijo que hoy en “la mañanera” informaría sobre este caso: “No tenemos más información, mañana (lunes) se va a informar en la Mañanera”. Al parecer los detalles de la entrega o detención tienen clasificación “top secret”. A ver si en Washington no le salen al gobierno mexicano con la misma excusa que usan en Palacio Nacional para negar la información cuándo se solicita, con base en la Ley de Transparencia, una información delicada. “Se trata de información de seguridad nacional”, o “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con los que se cuenta no fue posible identificar la información solicitada por el peticionario”, responden muy a menudo en Presidencia.

Le quitaron la Guardia y lo asesinaron

Nos comentan que el diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado la madrugada del viernes, tenía protección federal y se la quitaron. El propio exrector de la UAS denunció públicamente, el 17 de julio, que el gobierno federal le retiró a los escoltas. Finalmente, el político priista fue asesinado y ahora será su suplente, Juan Moreno de Haro, un joven político de 30 años, integrante de la red de jóvenes priistas, quien llegará a San Lázaro a partir del próximo 1 de septiembre. Así, terminó otro asesinato político, pero lo bueno, es que el Tribunal Electoral Federal ya declaró que no hubo violencia generalizada en el proceso 2024.

El plan de Morena para quedarse los tres años con la Junta de Coordinación en San Lázaro

Algunos legisladores de la autollamada Cuarta Transformación están previendo que, para finales de agosto, las bancadas del PT y del Verde refuercen a Morena en la Cámara de Diputados para que se pueda quedar con la Junta de Coordinación Política los tres años de la 66 Legislatura. Si bien es cierto, Morena, PT y Verde juntos tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sin embargo, a Morena le faltan aproximadamente 15 diputados para tener la mayoría absoluta, es decir, 251 diputados, con lo que algunos de petistas y verdes podrían irse a la bancada morenista, lo que le daría la posibilidad, primero, de aprobar reformas legales por sí solos y sin la ayuda de nadie más, y también de presidir los tres años de la Legislatura la Junta de Coordinación Política, así como encabezar la Mesa Directiva el primer año para que doña Ifigenia Martínez pueda entregarle la Banda Presidencial a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Las sesiones informativas fantasma

Además de los foros sobre la reforma judicial, Morena lanzó propaganda, a través de sus redes sociales, para convocar a asambleas informativas a nivel nacional sobre la iniciativa de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum para prohibir la reelección. Sin embargo, a pesar de que estaba marcado que este domingo habría un foro en el Parque del Obrero, en la alcaldía de Venustiano Carranza, no se instaló nada, no hubo brigadistas, ni simpatizantes, ni bocinas… el lugar estaba desierto. Fue un foro fantasma de Morena.