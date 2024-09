Escalan amenazas contra senadores a horas de votación de la reforma judicial

Tras la denuncia del líder del PAN, Marko Cortés, sobre presiones y amenazas a senadores de oposición para que esta semana voten a favor de la reforma al Poder Judicial, siguen saliendo nombres de legisladores que están en la mira del gobier no federal y de gobiernos locales morenistas. Nos dicen que el más reciente es el del senador panista veracruzano, Miguel Ángel Yunes, a quien se le giró una orden de aprehensión y es acusado del uso de documenta ción falsa, mentir a la autoridad y de fraude procesal, sin embar go, una suspensión le ayudó a frenar su detención. Sin embargo, Cortés empeñó la palabra del panista veracruzano y dijo que votaría en contra del dicta men en el pleno. A Morena y aliados solo les hace falta un voto para llegar al número mágico de 86 senadores, y alcanzar una mayoría calificada que apruebe la reforma. En el PAN detallan que los amagos incluso llegan a padres y madres de algu nos senadores, para que den su brazo a torcer.

Conflictos en la Secretaría de Finanzas de Edomex, pega a afectados de Chalco

Difícil se ve el panorama para solucionar las inundaciones en Chalco, con todos los problemas en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. En redes sociales se difundió un oficio dirigido al jefe de Servicios de la Guardia de Palacio de Gobierno, en el cual se informa que el subsecretario de Planeación y Gasto Público del Estado de México, Reyes Ruiz González, tiene prohibido el acceso a sus oficinas. El oficio, firmado por un funcionario menor de la administración de Paulina Moreno García, secretaria de Finanzas, pone en jaque la operación financiera de todo el gobierno, cuyo subejercicio de los recursos podría ser histórico en 2024.

Tren Maya funcionará de manera normal hasta próximo gobierno

Nos hacen ver que, para no romper la tradición de inaugurar obras sin terminar, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el Tren Maya llegará a funcionar de manera normal hasta finales de este año, cuando él ya no esté en el gobierno. Esto tiene sentido, nos detallan, pues en la gira de supervisión de los tramos 5 sur y 6, los más polémicos de la obra por sus afectaciones al medio ambiente, se observó que todavía tiene partes en obra negra que no concluirán antes del 30 de septiembre. Por meses, este diario ha presentado investigaciones sobre los daños ambientales, el alto sobrecosto de la obra, y sobre el hecho de que no estaría terminada durante esta administración. Sin duda, es una obra que hará historia, y que marcará el sexenio de AMLO; el tiempo dirá la manera en la que lo hará.

Morena velará por la inmortalidad del legado de AMLO

Nos comentan que este fin de semana, el CEN de Morena y el Consejo Nacional convocaron a sesión del Congreso Nacional de Morena para el 22 de septiembre y ahí se renueve la dirigencia. Sin embargo, nos explican que en la convocatoria también se plantea una reforma de estatutos para “velar por el legado que dejará Andrés Manuel López Obrador”, lo que eso signifique y en lo que se traduzca en los documentos básicos del partido guinda.