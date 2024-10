Error o enojo en la televisión oficial

Como nunca, una trasmisión de la cadena nacional presentó varios errores, que, de tan básicos, parecían sabotaje. Nos hacen notar que dentro de la trasmisión oficial de la ceremonia de toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum se escucharon risas y las voces de las personas que estaban en la cabina. Alguno de los concesionarios de televisión señaló que sorprende que este tipo de errores sucedan en un acto tan relevante para el país. Los medios públicos federales y estatales unieron sus transmisiones por medio de la cadena nacional, que fue coordinada por Cepropie y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que está bajo la responsabilidad de Jenaro Villamil. Además, nos dicen, la noche del lunes la televisión oficial no trasmitió la ceremonia de traspaso de mando de Sedena y Marina. Hay quienes se preguntan si lo que sucedió ayer fueron errores, o alguien está molesto con algunas de las designaciones hechas en el nuevo gobierno porque no quedaron en el puesto que querían estar.

Opositores se quedan esperando invitación al diálogo

Nos dicen que, en las bancadas de oposición, pero principalmente la del PRI, se quedaron esperando y con las ganas de que, en su mensaje ante el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum convocara al diálogo a las fuerzas opositoras. Uno de los reclamos más sentidos de la oposición es que el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca se reunió con los partidos políticos distintos a Morena, Verde y del Trabajo, por lo que esperaban una actitud distinta de Sheinbaum. Sin embargo, la mandataria dijo que gobernará para todos, pero no habló de cuál sería su relación con la oposición, ni si habrá diálogo. El hecho de que en el Poder Legislativo su partido y aliados tienen una aplanadora que no requiere para nada la ayuda de otras fuerzas políticas, y la falta de una mención específica sobre el tema, quizá podría ser un mensaje que debe ser leído por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para que no se vayan a cansar de estar esperando un diálogo.

Tumulto morenista hace pasar momento incómodo a la presidenta del Congreso

Nos cuentan que la nonagenaria presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, pasó ayer un mal momento en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Con ayuda de un tanque de oxígeno, doña Ifigenia hizo un gran esfuerzo físico para conducir la ceremonia de toma de protesta, que duró alrededor de hora y media, pero al final del acto, un tumulto de legisladores de Morena, quienes querían una foto con Sheinbaum, subió a la tribuna y alguien piso la sonda y dejó sin oxígeno a la diputada por unos instantes. Más tarde, doña Ifigenia subió a su cuenta de X una foto en la que aparece en su oficina ya sin la sonda de oxígeno y con una gran sonrisa.

Revive López-Gatell y dice que trabajará en gobierno de Sheinbaum

Nos cuentan que a más de uno sorprendió un personaje que reapareció en la política al asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Hugo López-Gatell caminaba por la explanada de San Lázaro y se le preguntó si se uniría al gabinete de Sheinbaum y dijo: “se hará público en el momento que sea necesario”. Sin embargo, nos dicen que en el actual gobierno don Hugo no goza de muchas simpatías. Hay también quienes comentan que es posible que le den un puesto en alguna representación de México en el exterior. Nos hacen ver que quizá en esta administración se quiera tener al polémico doctor dentro del gobierno, pero fuera del país.

