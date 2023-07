El round Dante-Alfaro divide a MC desde hace semanas

Nos cuentan que las diferencias que estallaron ayer entre las principales figuras de Movimiento Ciudadano se venían gestando desde hace tiempo y la discusión era si convenía seguir aislados del resto de la oposición. Al grupo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no le gustaba nada que por la “terquedad” del líder nacional Dante Delgado de sostener que “con el PRI, ni a la esquina”, el partido naranja estuviera quedando como esquirol al servicio de Morena. Pero don Dante, en control del partido, y su pupilo Samuel García, gobernador de Nuevo Léon, defendían la estrategia de mantener a MC como “el único partido puro”. El jaloneo fue privado hasta ayer. Nos hacen ver que ya no se trata de un round “Delgado vs. Alfaro”, sino el choque de dos posturas que parten casi a la mitad las filas naranjas, así que el desenlace no está escrito. Ir solo al 2024 o con un frente opositor, es el dilema. Y el debate será público.

Monreal visita territorio de Layda; ¿habrá chispas?

Mañana se verá si las huestes de las corcholatas morenistas han prestado oídos al llamado presidencial a que en el proceso interno no haya cargadas ni favoritismos. Nos cuentan que Ricardo Monreal visitará Campeche, entidad gobernada por Layda Sansores, quien respalda a Claudia Sheinbaum. El zacatecano asistirá a una asamblea informativa en la capital del estado y después irá al municipio de Champotón. Nos recuerdan que el año pasado la campechana publicó supuestas conversaciones en Whatsapp del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y afirmó que demostraban una colusión con don Ricardo, quien respondió llamando “delincuente” a la mandataria estatal y pidiéndole a doña Claudia: “Frena a tu jauría”. ¿Habrá lugar para el piso parejo con tanta historia entre ambos? A ver si no salen chispas.

El Presidente es dueño de las marcas Peje y AMLO

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en tono de broma durante una mañanera que registraría las marcas “Peje” y “Amlito”, pero después señaló que siempre no “porque está prohibido”. Pues nos informan que el mandatario ya es dueño de estas marcas de manera oficial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Según los expedientes 2352325 y 2352338, el presidente López Obrador tiene las marcas “Peje” y “AMLO” desde agosto de 2020 y que se le entregó la concesión por diez años. ¿Será que termine recibiendo regalías por la venta de los Amlitos parlantes?

Ildefonso Guajardo deshoja la margarita

Nos cuentan que el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sigue deshojando la margarita para decidir si se inscribe como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. A dos días de que se cierre el registro, nos dicen que el comité organizador no ha recibido ninguna solicitud del regiomontano. Mientras ayer se registraron varios personajes colados con ganas de figurar, como el tristemente célebre “Juanito” de Iztapalapa, nos comentan que don Ildefonso evalúa seriamente si tiene alguna posibilidad real o mejor se baja para no estorbar. No se trata de hacer bulto.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.