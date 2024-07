El PAN llega como “sedita”

Nos comentan que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados llegará al periodo de sesiones como sedita, y dispuesta a colaborar y a ser propositiva con la bancada mayoritaria de Morena en la 66 legislatura. Tan es así que hasta ya tienen una alternativa a la inminente reforma judicial. Nos comentan que los albiazules, tras su sesión de Consejo Nacional, determinaron “cambiar”, y dejar de ser el partido del no rotundo. Aunque hay algunos panistas que no están muy de acuerdo, reconocen que no les queda de otra, pues no tienen forma de frenar la reforma judicial de los morenistas y sus aliados, ni las que vienen. El planteamiento panista es que para la designación de ministros, magistrados y jueces se creen comités de selección integrados por académicos expertos y sociedad civil, que incluya evaluación profesional al aspirante, audiencias públicas, y competencia por oposición.

Presidencia agasaja a líderes sindicales

A unos meses de que termine el sexenio, en la Presidencia de la República no escatiman en gastos para quedar bien con los líderes sindicales. Basta echar una mirada a las solicitudes de información en las que Presidencia informó que la comida que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de mayo a líderes de las principales centrales sindicales costó, nada más, 215 mil pesos. Y dos semanas después, el 15 de mayo, Día del maestro, el Mandatario federal ofreció otra comida a dirigentes magisteriales en la que se gastaron otros 115 mil pesos. Es decir, en solo dos comidas, Presidencia se gastó más de 300 mil pesos. ¿Será que en estos convivios se dieron tamalitos de chipilín gourmet?

AMLO descalifica al Inai, pero recurre a él

Nos comentan que el futuro del instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) aún está en veremos, pues si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su idea de desaparecerlo, esto no está, hasta ahora, entre los temas prioritarios de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, nos hacen ver que a pesar de que el Presidente denuesta continuamente al Instituto, hace unos días encargó públicamente a su vocero, Jesús Ramírez, consultar al organismo autónomo cuántos ministros en retiro reciben pensión. ¿Pues no que el Inai no sirve para nada, señor Presidente?

Batres y Maya van a todos los foros

Quienes parecen que irán a todos los foros para defender la reforma judicial del presidente López Obrador son la ministra Lenia Batres y la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya. Nos señalan que doña Lenia ya estuvo en las primeras dos asambleas que convocó Morena para informar sobre la reforma en los dos pasados fines de semana. Ahora, nos adelantan que la ministra Batres estará junto con la magistrada Maya en un foro que organiza la UNAM, y el Conahcyt que se titula: “Reforma Judicial: ¿la transformación democrática de la impartición de justicia en México?”. Además, nos aseguran que la ministra seguirá acudiendo a los foros de Morena en las plazas públicas.