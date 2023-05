El misterio del Covid del AMLO

Como ya es costumbre, en la Oficina de Presidencia de la República y la Secretaría de Salud (Ssa) se echan la bolita para no informar sobre qué médicos atendieron el padecimiento que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace dos semanas. En la solicitud 331000123000929, a Presidencia de la República, se solicitó el nombre de los médicos que atendieron al Presidente cuando dio positivo a SARS-CoV-2. Sin embargo, la dependencia federal señaló que quien tenía esta información era la Secretaría de Salud. “Le comunicamos que la Oficina de la Presidencia de la República no es competente para atender su solicitud (…) le comunicamos respetuosamente que el sujeto obligado que pudiera contar con información de su interés es la Secretaría de Salud”. Al acudir a la Secretaría de Salud, respondió que ante “la naturaleza” de la solicitud remito acudir a Presidencia de la República como lo señaló en la solicitud 330026923001594. El problema, nos hacen ver, es que hoy gracias a la oposición del partido oficial, el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), no pude sesionar, y obligar por medio de un fallo a la Presidencia de la República, o la Secretaría de Salud, a entregar la información que un ciudadano pidió, amparado en su derecho a la información pública, sobre la atención médica del mandatario. Una muestra clara, nos hacen ver, de la utilidad del Inai, frente a lo que es considerado “el mundo ideal” de la opacidad, que permite que algo, tan sencillo, como saber quiénes atendieron el Covid del Presidente, sea algo tan misterioso.

El nuevo brazo político de AMLO y la 4T

Nos comentan que en los últimos días ha salido a relucir un nuevo brazo político del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la autollamada Cuarta Trasformación. Se trata de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), la cual, hasta inicios de este año había tenido un perfil bajo, por no decir nulo. Nos detallan que, desde febrero de este año, al día de hoy, la dependencia federal, encabezada por María Estela Ríos González, ha emitido nueve comunicados en los cuales destaca la cantidad de adjetivos y descalificaciones que se han usado en contra, principalmente de la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Nos comentan que los comunicados de doña María Estela en realidad son parte de una estrategia para reforzar las declaraciones del presidente López Obrador en su mañaneras en contra de sus adversarios y que seguirán en lo que resta del actual sexenio, en especial conforme se acerquen fallos relevantes de la Corte, el Tribunal Electoral y el proceso de sucesión.

Las presiones a la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el blanco de presiones de uno y otro lado, previo a la discusión del Plan B de la reforma electoral. Por un lado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República asegura que, de invalidar el Plan B, la Corte invadiría funciones que solo le corresponden al Poder Legislativo. A esta expresión debe sumarse el plantón que desde hace dos semanas mantienen morenistas afuera del máximo tribunal para criticar la supuesta corrupción en la SCJN. Por otro lado, opositores a la 4T dejaron correr ayer versiones sobre supuestos votos en contra de algunas ministras y ministros para el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo. Se requieren de al menos 8 votos de los 11 que integran en pleno para que el proyecto del ministro Pérez Dayán sea aprobado. Por sus votos, hablarán las y los ministros.

Dura crítica de Felipe Calderón al PAN

Este sábado, Fausto Barajas, uno de los colaboradores más leales y cercano al expresidente Felipe Calderón se unió a las filas de Movimiento Ciudadano al no encontrar cabida en Acción Nacional. Nos cuentan que el coordinador nacional del partido naranja, Dante Delgado anunció el fichaje y dijo que sabe que don Fausto cumplirá todas las tareas que se le encomienden con gran eficacia. Al enterarse de esto, el propio expresidente Calderón arremetió contra el PAN y lamentó que don Fausto se fuera al partido naranja. Dijo que la falta de visión y la avaricia de la dirigencia del blanquiazul le cerraron la puerta una y otra vez para ser candidato a alguna posición, o incluso, a afiliarse al partido. Y lanzó que espera que el PAN entienda que si no se abren “acabarán solos, pequeños como son, perseguidos y encarcelados”.