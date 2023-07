¿El INE al servicio de un gobernador?

Hay dudas sobre la manera en la que el árbitro electoral está cuidando la democracia, pero de lo que no quedó la menor duda, es que la libertad de expresión no es un tema que le tenga con mucha preocupación a algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, nos hacen ver, sucedió en el instituto un hecho que los periodistas que dan cobertura informativa a las actividades del órgano electoral nunca antes habían vivido. Les cerraron con llave la puerta de acceso al salón en el que se llevó a cabo una reunión entre consejeros del INE y gobernadores pertenecientes a la Conferencia Nacional de Gobernadores. En el INE, algunos funcionarios señalaron que la puerta fue bloqueada para impedir el acceso de los medios por una instrucción del presidente de la Conago, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, mientras que el equipo de Jara dijo que ellos no tuvieron el manejo de la prensa en el evento. El caso es que usted puede suponer cualquier cosa sobre la reunión de gobernadores con consejeros, pues no podrá saber con precisión lo que se acordó, ya que alguien decidió ponerle pasador a la puerta e impedir el paso de quienes podrían haber informado del contenido del encuentro. Opacidad, así se le conoce a este tipo de actitud.

Senadora no solo se retrasa en el pago de la renta

Nos cuentan que en el Senado se hizo realidad la máxima que dice: más vale tarde que nunca. Resulta que la senadora por Morena, Claudia Balderas, tristemente célebre por su morosidad en pago de la renta del inmueble que habitaba, envió, con casi cuatro meses de retraso, el informe de su participación en la XXIX Reunión Interparlamentaria México-Unión Europea, realizada a finales de abril pasado en Bruselas. El viaje de la senadora Balderas estuvo envuelto en la polémica, dado que, durante su periplo se habilitó como senadora a su suplente, Tanya Viveros, cuando ella estaba en funciones como legisladora y con una representación oficial del Congreso Mexicano. Viveros participó en la llamada “noche triste”, en la que en fast track el Senado Morena y sus aliados aprobaron una veintena de reformas del presidente López Obrador, violentando las normas parlamentarias. Nos dicen que las costumbres permanecen, y si doña Claudia se atrasaba con la renta, por qué no se iba atrasar con su informe.

Muchos tuits y pocas pruebas

Quien se ha mantenido muy activo en su cuenta de Twitter durante los últimos días, es el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, quien a diestra y siniestra descalifica a quienes critican los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, que ya se están distribuyendo en distintas partes del país. El señor Marx jura y perjura que los ríos de tinta que se han vertido sobre los ejemplares son “fake”, pero lo que no ha tuiteado es por qué no han presentado los libros de texto gratuitos, cuyas copias circulan en redes sociales.

Frente Amplio iniciará procesos locales en 2024

Nos platican que hoy el Frente Amplio por México presentará a los líderes de los Comités Organizadores locales de cada estado, que se encargarán de garantizar que las elecciones primarias del 3 de septiembre salgan perfectas. En paralelo, nos adelantan, los dirigentes locales ya definieron que antes de que termine el mes de julio iniciarán reuniones en cada entidad que renovará gubernatura en 2024. La idea, nos platican, es que en septiembre inicien los procesos internos en cada uno de los 9 estados donde habrá elecciones, incluida la Ciudad de México.