El Frankenstein de la reforma judicial

Nos cuentan que entre las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se apruebe en fast-track y las presiones externas sobre el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum para que se piensen bien los cambios, la reforma al Poder Judicial va que vuela para quedar como la criatura del doctor Frankenstein. El lunes, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura que va de salida, le hicieron más de 100 cambios a la iniciativa y ahora los diputados guindas que van llegando ya planean hacerle otros para tratar de quitarle asuntos riesgosos y sobre todo para abrir espacio a que en leyes secundarias, según explicó la ministra en retiro y diputada morenista Olga Sánchez Cordero, se puedan aterrizar correctamente temas que están mal planteados y contradicciones. El rebaño oficialista ya resiente los jaloneos entre las administraciones saliente y entrante. Nos hacen ver que son buenos para aprobar sin cambiar ni una coma, pero en esta transición no tienen claro si la línea la da quien tiene el bastón de mando o quien se lo entregó.

A “comunicadores independientes” no les gustó el huevito

Nos comentan que ayer en la reunión de youtuberos lopezobradoristas bautizada como “Primer Congreso Continental de Comunicador@s Independientes”, organizada y financiada por la Oficina de Presidencia de la República, los youtubers y tuiteros salieron al Patio Mariano de Palacio Nacional tras la inauguración oficial e hicieron fila para recibir su charola de unicel con huevito a la mexicana y un pequeño bollo, pero nos aseguran que el desayuno no fue del agrado de muchos de los asistentes e incluso reprocharon a la organización de Presidencia que muchos de ellos no cenaron por llegar desde las 10:00 de la noche del jueves para apartar lugar en las primeras filas de la conferencia mañanera. Tanto que aplauden la anunciada pobreza franciscana y no les pareció que les dieran huevito.

Gracias por nada: familiares de desaparecidos a AMLO

Nos informan que mañana, en la víspera del sexto y último informe de gobierno del presidente López Obrador, organizaciones no gubernamentales, víctimas y juzgadores acudirán al Ángel de la Independencia a darle las gracias al mandatario, pero de forma sarcástica porque consideran que no hizo nada por ellos durante su administración, pese a las promesas de campaña de 2018. “Se le va a juntar el mandado”, nos dicen los organizadores, porque como se cansaron de que los acusaran de “politizar” su lucha, de plano ya decidieron invitar a cualquier integrante de movimientos políticos que quiera sumarse para extender su grito de inconformidad contra la administración que va de salida.

La iniciativa de Melesio Cuén en 2014

Nos cuentan en el Senado que ya casi nadie se acuerda que Héctor Melesio Cuén, asesinado el mismo día que Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos, promovió allá por el año 2014 una iniciativa ciudadana respaldada por 155 mil firmas, para impulsar una reforma electoral que incluyera la segunda vuelta en los comicios presidenciales y la revocación de mandato en todos los puestos de elección popular en el país. Nos cuentan que los que sí se acuerdan, ahora se preguntan quién financió estas iniciativas y para beneficiar a quién, por aquello de las relaciones que se están revelando en torno al diputado electo asesinado y a la política sinaloense en general.

