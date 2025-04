El enojo del oficialismo con Taddei

Nos hacen ver que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha sido tan complaciente con el oficialismo que ahora que el instituto ha contrariado el Poder Ejecutivo, al restringir su intervención en la promoción de la elección judicial, ha generado gran molestia, y se ha anunciado que el gobierno impugnará la decisión del órgano electoral. La buena noticia para el Poder Ejecutivo es que, si doña Guadalupe se les salió del huacal, la última palabra sobre este asunto la tendrá el Tribunal Electoral, y ahí no hay falla, tienen los votos garantizados del grupo mayoritario de magistrados que primero muertos que fallar en contra del oficialismo.

Negociaciones contra aranceles de Trump hasta el último minuto

A un día de conocerse la decisión de Donald Trump sobre los aranceles, nos cuentan que el gobierno de México sigue trabajando en las negociaciones para que estos no apliquen a nuestro país. Nos comentan que, en las últimas horas, autoridades de Seguridad y de la Cancillería viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia, en seguimiento a las reuniones de las últimas semanas. Particularmente nos dicen que confían en que el secretario Omar García Harfuch y el jefe de la Unidad para América del Norte de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, traerán “buenas nuevas” para México. Además, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el que el estadounidense reconoció la cooperación en materia de combate a los cárteles y el fentanilo, así como en materia de migración. La tarea está hecha, habrá que ver qué tanto influye en las decisiones de Trump.

Prepara Sheinbaum respuesta a Trump en caso de que imponga aranceles

Por otra parte, nos señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue delineando con su equipo su respuesta integral en caso de que Trump aplique los aranceles anunciados. Nos comentan que uno de los escenarios que se analizan consiste en actuar con reciprocidad. Es decir, México actuaría imponiendo aranceles a lo que no esté estipulado en el T-MEC, y con el objetivo de que el tratado comercial Estados Unidos, Canadá, y México tenga una revisión lo antes posible y no hasta 2026, y así sacar ventaja ante las tarifas impuestas por la administración de Donald Trump.

Noroña, futurólogo y polémico

Gerardo Fernández Noroña no solo insiste en que será candidato a la Presidencia de la República en 2030, sino que lleva a más el futurismo político y asegura que en esa carrera también estará el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al que, advierte, derrotará. Ayer, don Gerardo, presidente del Senado de la República, realizó su vaticinio durante un ríspido encuentro con estudiantes del CIDE, institución que visitó por primera vez. Nos platican que, en la sesión, a la que no se dio acceso a la prensa, algunos jóvenes hicieron ver su suerte al morenista, a quien le reprocharon su postura sobre los casos Teuchitlán y de Cuauhtémoc Blanco. Nos dicen que, pasados 60 minutos de intercambio con estudiantes, Fernández Noroña no aguantó más que “nos quieran meter al costal de los asesinos que bañaron en sangre al país” y dio por finalizado el encuentro. Nos hacen ver que no hay una semana en la que el senador no genere una polémica. ¿Será una estrategia para mantenerse en la conversación hasta 2030?