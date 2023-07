El enojo del compañero corcholata Fernández Noroña

Nos cuentan que el compañero corcholata Gerardo Fernández Noroña no anda muy feliz en su campaña. Por un lado, porque el PT no le ha dado recursos para viáticos y el pago de la logística de sus asambleas informativas. Por otro, sigue denunciando la existencia de una campaña de Estado a favor de la compañera favorita del compañero presidente López Obrador. “Le dicen disparejo a lo que es una contienda de Estado. ¿Por qué no le dicen a las cosas por su nombre? Les da temor decir”, soltó durante su gira por Quintana Roo. El problema, nos hacen ver, es que, si se llamara a las cosas por su nombre, las asambleas informativas en las que todos participan para ver quién será el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, tendrían que llamarse actos de campaña para obtener la candidatura presidencial para 2024 de la 4T. Al pan, pan y al vino, vino, compañera y compañeros corcholatas.

¿Qué día es hoy? El que usted diga…

Nos detallan que ayer Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “Quién es quién en las Mentiras de la Semana”, de la conferencia mañanera del presidente López Obrador acusó que en los medios de información reinan la “incongruencia y mentiras”. Sin embargo, nos comentan que, o todo el mundo vive en un año distinto al de ella, o mintió. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, y hoy es 5 de julio de 2022”. “La señorita no sabrá leer, pero no roba”, ha dicho el Presidente sobre García Vilchis, ahora, el Presidente también podría modificar la frase y decir: “La señorita no sabrá en qué año vive, pero no roba”.

El ejemplo de Gurría

Tras la honesta decisión de José Ángel Gurría de no participar en la contienda de la alianza opositora por la candidatura presidencial, nos dicen que en las próximas horas algunos más de los aspirantes podrían seguir los pasos de don Ángel y retirarse de la competencia y sumar sus esfuerzos a la construcción del Frente Amplio por México y los trazos de lo que, de ganar, aseguran será el primer gobierno de coalición en México. Nos hacen ver que algunas de las personalidades que ahora buscan la candidatura, pero que no tienen posibilidades reales de obtenerla, servirán más al proyecto dando un paso al costado y aportando al proyecto desde otra trinchera. ¿Cuántos seguirán el ejemplo de Gurría?

Samuel García se animará para el 2024

La contienda política cada día toma mayor forma, y se pone muy interesante. Por la alianza del PRI, PAN y PRD hay una docena de tiradores, y cuando mucho, tres con posibilidades reales. En Morena, las encuestas marcan una carrera entre dos por el primer lugar. La única duda es quién irá por Movimiento Ciudadano. Nos aseguran que todo indica que los emecistas irán solos a la elección de 2024 con un candidato propio. Ayer estuvo en la Ciudad de México el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, y estuvo con algunos miembros de su partido. ¿Será que al ver cómo pinta la contienda, don Samuel siempre sí se animará a buscar la candidatura presidencial?