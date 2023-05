El diputado morenista que contradice al Presidente

Al parecer los llamados de atención del presidente de Morena, Mario Delgado, y de la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández, al diputado morenista Emmanuel Reyes Carmona, por su intención de colgarse de Morena para crear la asociación política nacional “Humanismo Mexicano”, vinculada a la iglesia “La Luz del Mundo”, cuyo patriarca Naasón Joaquín García fue sentenciado en Estados Unidos por delitos de abuso sexual de menores, comienzan a distanciar al legislador y sus seguidores del discurso oficial, e incluso a ir en contra de los dichos del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista, don Emmanuel asegura que en México “sigue existiendo corrupción en todos los niveles: federal, local y municipal”. Será que el diputado Reyes se ha perdido las múltiples emisiones de la Mañanera en las que el Presidente ha sacado su pañuelo blanco en señal de que ya no existe la corrupción en el gobierno. Aunque, por otra parte, la oposición ya no podrá decir que no hay diputados oficialistas que le lleven la contra al presidente de la República.

Continúa el gobierno federal con su juego de ping pong de la opacidad

Desde su compra, hasta su venta, el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, esta dependencia asegura desconocer cuál es la falla que tenía la lujosa aeronave y que hizo que disminuyera su valor comercial, como lo informó públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que en respuesta a una solicitud de transparencia, el Ejército respondió que no tenía esa información, y pasó a echarle la bolita a otra dependencia. Aconsejó al ciudadano solicitante que mejor le pregunte a Banobras. Nos hacen ver que el ping-pong en materia de opacidad vive sus momentos estelares, mientras que el órgano garante de la transparencia, ante el cual los ciudadanos tienen el derecho de acudir para exigir conocer este tipo de información, el Instituto Nacional de Transparencia, se encuentra sin poder sesionar por la oposición de los legisladores oficialistas a nombrar a los consejeros que hacen falta para que este órgano tenga el quórum legal.

Fernández Noroña, con melón o con sandía

Ahora que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió que todas las corcholatas de la 4T acudan a apoyar las campañas en el Estado de México y Coahuila, nos hacen ver que quien está en un brete es el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, pues en su calidad de corcholata presidencial tendría que viajar a Coahuila a mostrar apoyo a su candidato, pero la pregunta es si apoyará al aspirante de su partido, el PT, Ricardo Mejía Berdeja, o al candidato del movimiento al que él pertenece, el de la autollamada Cuarta Transformación, Armando Guadiana. El asunto se vuelve un poco más complejo para don Gerardo, pues el presidente de Morena dijo, al hablar en una entrevista en este diario sobre el tema de una posible alianza con el PT y el Partido Verde en las elecciones de 2024: “Yo quiero ver cómo resuelven Coahuila, finalmente qué decisiones van a tomar. Porque no se vale que tengan cochupos en un estado y luego, pues querer ir con nosotros en una gran alianza nacional (…) No podemos ir en alianza con partidos que jueguen a ser esquiroles de uno de los grupos priistas más nefastos que hay en el país...” ¿Cómo jugará en esta mano el “compañero” diputado Fernández Noroña?

Se acabó la emergencia por Covid, pero ¿estamos listos?

El “zar” de la pandemia, Hugo López-Gatell, echó las campanas al vuelo y dio por terminada la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, porque así lo dictó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nos hacen ver que hay algunos detalles muy interesantes que en su momento habrá que poner en las cuentas que López-Gatell rinda. La emergencia fue declarada terminada por el gobierno federal cuando solo 6 de cada 10 mexicanos tienen el esquema completo de vacunación, y la administración a su cargo no ha aplicado una sola vacuna bivalente (las únicas aceptables a estas alturas como refuerzo), de hecho, no se han comprado este tipo de vacunas. Además, ha ignorado completamente a los infantes de cero a cinco años al no aplicarles la inmunización y casi han dejado en el olvido las campañas de vacunación. Durante la pandemia, más de una vez, el gobierno ignoró recomendaciones de la OMS, pero ahora, se ampara en esta organización para dar el carpetazo a la emergencia. Nos hacen ver que, algún día, tarde o temprano, las actuales autoridades sanitarias perderán su actual inmunidad y tendrán que responder por sus actos.