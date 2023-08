Dirigentes perredistas suenan como ya saben quién

Nos cuentan que en el PRD hay gran molestia y desconfianza hacia los integrantes del consejo organizador del proceso interno del Frente Amplio por México, en especial Marco Baños, de quien aseguran mantiene su ADN tricolor, y Arturo Sánchez, a quien le atribuyen filias blanquiazules. Según el relato de los dirigentes perredistas, ambos exconsejeros del INE buscaron la forma de “sacudirse” a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles, para facilitar el camino a los cuatro finalistas del PAN y el PRI. Aunque reconocen que sus aspirantes no eran los mejor posicionados, afirman que fueron descalificados “por fobias”. ¿No se darán cuenta de lo mucho que se parecen a quien tanto critican? Si los números les favorecen, hay democracia; si no, a gritar “fraude”, “fobias”, “mano negra”… ¿A quién les recuerda ese discurso?

Mujeres, a Palacio Nacional para explicar violencia de género

Nos comentan que colectivas de mujeres planean presentarse en Palacio Nacional a la hora de la conferencia mañanera para explicarle al presidente Andrés Manuel López Obrador qué es la violencia de género. Luego de que el mandatario preguntó si el concepto no aplica a las críticas y señalamientos que él recibe, Alessandra Rojo de la Vega, exfuncionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo, anunció en sus redes sociales que el lunes estarán ahí. ¿Será que en esta ocasión, a diferencia de cuando fue Xóchitl Gálvez, las puertas de Palacio Nacional se abrirán o será que el jefe del Ejecutivo acusará que quien organiza busca un fin político electoral?

Visitan a militares presos pero ignoran sus quejas

Un momento de tensión se registró esta semana en la prisión del Campo Militar 1-A, entre presos y trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas. Nos hacen ver que como es costumbre, el personal de esa dependencia visitó las instalaciones y tomó fotos de dormitorios y baños, en compañía de militares del Órgano Interno de Control de la Sedena. Nos aseguran que los militares procesados se les acercaron para preguntar a qué iban y dijeron que era una inspección, por lo que les pidieron tomar nota de sus quejas pero, según su relato, se negaron a hacerlo.

AMLO descalifica al Coneval pese a registrar sus mejores cifras

El presidente López Obrador comentó los datos del Coneval que revelaron que 8.9 millones de personas salieron de la pobreza de 2020 a 2022 y consideró que se trata de un gran logro. Sin embargo, no se aguantó las ganas de descalificar al organismo porque sus mediciones también registraron el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud, que subió de 20 a 50 millones de mexicanos en los primeros cuatro años de su gobierno. Nos hacen ver que, con mucha ligereza, el mandatario afirmó que el Coneval “se equivocó” a la hora de preguntar, porque según él hay atención médica gratuita para todos los mexicanos, pero como ya no existe el Seguro Popular y no tienen credencial, la gente dice que no tiene seguro y la miden como población sin acceso a servicios de salud. Nos cuentan que en el Coneval, reconocido por la seriedad de sus cifras, no sabían si reír o llorar con semejante justificación.