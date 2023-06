Desertaron militares buscados por caso Iguala

Nos cuentan que a los sabuesos de la Fiscalía General de la República les espera una ardua labor investigativa para localizar a algunos de los ocho militares que faltan por rendir cuentas por el caso Ayotzinapa. Después de que una jueza federal reactivó 16 órdenes de aprehensión de las que la propia FGR se había desistido en 2022, ocho soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal y quedaron presos en el Campo Militar 1-A, con la promesa de que la Sedena los defenderá. Sin embargo, nos hacen ver, la mayoría de los militares que falta por aprehender, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas, se dio de baja o desertó hace mucho, por lo que va a tardar su ubicación y detención. Nos comentan, además, que el coronel Rafael Hernández, uno de los que está en la mira en este caso, ya se amparó.

Se pasan de roscas con el “Amlito”

Los integrantes del plantón que protestan contra los ministros afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han instalado una mesa de venta de tazas y playeras con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero nos cuentan que en los últimos días estos manifestantes han incorporado algo más vistoso: el Amlito que habla. El precio del muñeco, sin embargo, no es para nada solidario, pues lo ofrecen en 350 pesos, cuando a unas cuadras de ahí, sobre Correo Mayor, atrás de Palacio Nacional, el precio es de 220 pesos. ¿Será que estos manifestantes no han escuchado al Presidente asegurar que “el dinero es la mamá y el papá del diablo”? Tendrán que andarse con cuidado, no vaya a ser que a su plantón le caiga Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, por “pasarse de rosca”, como él dice.

Preparan “siervos” azules

Nos cuentan que en el Acción Nacional preparan su versión de los llamados "Siervos de la Nación" de Morena, para que vayan casa por casa para promocionar a sus aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. Se hacen llamar “Los mejores a la calle”. La iniciativa de la dirigencia partidista que encabeza Marko Cortés, nos hacen ver, parece un poco tardía si se toma en cuenta que los servidores morenistas llevan cinco años tocando a las puertas de los mexicanos en todo el país, armados con los programas sociales del gobierno. "Vamos a tocar todas las puertas, caminar las calles, invitar a más gente a participar y formar el mejor equipo que logre en 2024 que #CambiemosMéxico”. Así lo anunciaron en sus redes los panistas. Falta saber cuántos jóvenes participarán en la movilización.

No dan las cuentas para detener los libros de la SEP

Luego de que en este diario dimos a conocer que en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública se reduce la materia de Matemáticas a solo 24 páginas para primero de primaria, la oposición ya dijo que "con los niños, no". Nos cuentan que senadores del PAN preparan puntos de acuerdo y buscan parar las imprentas para que este material educativo no vea la luz en el próximo ciclo escolar. Nos hacen ver que los puntos de acuerdo suelen ser como llamados a misa y con los números del bloque opositor en la Cámara alta, difícilmente pararán la maquinaria echada a andar desde la SEP, pero por lo menos la postura queda ahí registrada.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.