¿Demandas civiles contra AMLO cuando se vaya?

Nos cuentan que mientras en Palacio Nacional están muy despreocupados con el inicio de una investigación del Inai por la divulgación de datos personales de la politóloga María Amparo Casar y su familia, contenidos en más de 300 documentos que difundió la Presidencia, hay algunos ciudadanos que han sido víctimas de los abusos del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras que ya están consultando con abogados si, una vez que termine el sexenio, podrán entablar demandas civiles en su contra por haber usado de manera ilegal los instrumentos del Estado para revanchas personales y ataques políticos contra particulares. ¿Procederán?

Inai, INE y Tribunal Electoral, sin dientes ante Presidencia

Como ocurrió con el caso de la filtración ilegal de datos de 263 reporteros que cubren la mañanera, o el del número telefónico de la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff, y el de datos confidenciales de varios periodistas críticos, nos hacen ver que la investigación del Inai sobre la publicación por canales oficiales de la Presidencia de información personal de María Amparo Casar se quedará en mero gesto testimonial de los comisionados. Nos recuerdan que así como el instituto de transparencia, el INAI y el Tribunal Electoral se han tenido que conformar con que sus procesos queden en eso, testimonios, porque la ley no les da dientes. ¿Alguien se animará a proponer reformas para remediarlo?

Presidenciables, al Tec de Monterrey

Esta semana que comienza tocará el turno para que los candidatos a la Presidencia de la República acudan a un diálogo con la comunidad académica del Tec de Monterrey. Tanto la aspirante de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, como el de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, confirmaron ya su asistencia, pero no lo ha hecho la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. El emecista estará mañana temprano, mientras que la hidalguense se meterá al campus Monterrey del Tec el miércoles por la tarde. En el equipo de la exjefa de Gobierno capitalina, al parecer, aún no se animan a agendarle visitas a planteles universitarios.

Los naranjas más guindas del Senado

Nos cuentan que la bancada de Movimiento Ciudadano terminará la Legislatura pintándose de un tono más guinda. Además de la senadora Alejandra León Gastelum, quien se quitó la camiseta naranja y regresó a las filas del obradorismo para votar a favor de la Pensión del Bienestar, otros dos senadores del grupo parlamentario de MC optaron por abstenerse de rechazar la reforma presidencial y algunos mal pensados piensan que lo hicieron con su futuro en mente para el próximo sexenio. Se trata de la senadora Patricia Mercado y el yucateco José Luis Pech, quien se salió de Morena para sumarse al partido de Dante Delgado, pero que al parecer sigue sintiendo el llamado de la querencia guinda.