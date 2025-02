Cuidado si le ofrecen que pueden meter la mano en medios de comunicación

Mucho ojo, que no lo engañen. Nos comentan que un político de la era neoliberal, pero que ahora se ha redimido y pasó a las filas del humanismo mexicano de la Cuarta Transformación, anda ofreciendo a actores políticos, empresariales y judiciales que él puede hacer milagros y es capaz de parar reportajes o columnas críticas de los medios de comunicación. Si alguien le hace promesas para mover contenidos amables o remover contenidos incómodos ya publicados, no confíe demasiado, pues le pueden estar mintiendo. La pregunta es: ¿a cambio de qué contraprestación ofrece sus malogrados oficios y cuántos habrán caído en el garlito?. Las malas mañas, cuando se traen en el ADN, no entienden de colores.

No al nepotismo… bueno, la última y nos vamos

En el Senado, irónicamente, pasó la ley contra el nepotismo, pero triunfó el nepotismo. La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum contemplaba que en las elecciones de 2027 no podrían participar familiares de los gobernadores o alcaldes salientes, es decir, no podrían entregarle el cargo a su esposa, padres, hijos y hermanos, entre otros parientes. Pero los aliados de Morena, el Partido Verde y el PT, presionaron, y consiguieron que la reforma entre en vigor hasta 2030. Sin embargo, nos hacen ver que la más feliz con la modificación no era la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde, quien tiene el camino libre para que su esposo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, le entregue el mando, aunque ella asegura que no buscará la gubernatura. Los más felices, nos dicen, no eran de los aliados, sino los senadores de Morena, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, a quienes les volvió el alma al cuerpo, pues sus dinastías podrán continuar en Guerrero y Zacatecas. La última nepoteada y nos vamos.

En seguridad, muchas acciones con cero pesos

Nos platican que las reformas de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad contemplan cambios de 180 grados para fortalecer el combate al crimen en México, pero sin recursos para su implementación. Este martes, la Cámara de Diputados recibió un oficio de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en la que la Secretaría de Hacienda emitió los informes de impacto presupuestal al proyecto para crear la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al proyecto por el que se crea Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. En ambos se determina que las estrategias no requieren recursos adicionales, lo anterior a pesar de que se prevé la implementación de medidas de inteligencia y contrainteligencia con el objeto de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir las acciones de delincuentes, así como la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, y estrategias de certificación policial en todo el país. Suena muy bonito, pero ¿se logrará solo con reasignaciones y sin inyectar recursos? Ojalá que sí.

Un pastel para Omar García Harfuch

Nos dicen que, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo la oportunidad de festejar su cumpleaños en Palacio Nacional, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque fue austera la celebración, Harfuch partió su pastel y recibió como regalos un par de libros, ello durante el informe del Gabinete de Seguridad. Don Omar, quien junto con la Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República están plantando cara a los cárteles, se tomó un respiro de la intensa presión en la que hoy se encuentra, pero nos dicen que el verdadero festejo lo guardará para el día que pueda decir “misión cumplida” a la Presidenta.