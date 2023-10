Cuauhtémoc Blanco le hace el feo a AMLO

Nos hacen ver que ayer casi todas y todos los gobernadores de la autollamada Cuarta Transformación acudieron a un acto con el presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional a la ceremonia de firma de la federalización de los servicios de salud en 23 estados. Todos los gobernadores de Morena y partidos afines atendieron la invitación presidencial, excepto dos: Evelyn Salgado, de Guerrero, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos. La gobernadora guerrerense, nos detallan, debió quedarse en su entidad para encabezar las acciones de prevención ante el avance de la tormenta tropical “Max”. Las razones de la ausencia del gobernador morelense no se dieron a conocer. Pero, a donde sí asistió horas más tarde el exfutbolista, fue a Pachuca, Hidalgo, para estar presente en la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Futbol, presencia que fue presumida por el propio goleador del América en sus redes sociales. Hay de actos a actos.El respeto al Poder ajeno es la pazAntes de exhortar a los demás para que hagan su trabajo, Presidencia de la República podría hacer el suyo: validar la información antes de emitir comunicados. Resulta que ayer en la mañana le mandaron decir a la presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña, que turnara el asunto de los libros de texto gratuitos en Coahuila a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar, a quien le toca revisar los recursos de revisión interpuestos por la Consejería Jurídica de Presidencia. A las pocas horas la Corte avisó que el asunto ya había sido turnado, información que es consultable en la lista de notificaciones a la que cualquier persona puede ingresar. Entre los presidentes, como entre los ministros, el respeto al Poder ajeno es la paz, dicen en el máximo tribunal del país.

¿Y a usted, don Héctor, que postura le gusta más la de AMLO o la de la cancillería?

Quien tuvo mucha suerte es el aún senador morenista Héctor Vasconcelos, quien ya fue designado por el presidente López Obrador representante de México ante la ONU, pero aún no es ratificado, y por lo tanto no ha tenido que expresar su postura sobre la guerra entre el Estado de Israel y la organización islamista Hamas. Nos hacen ver que don Héctor no se caracteriza por ser rápido a la hora de posicionarse sobre un conflicto, pues nos recuerdan que el aún presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta se tardó un año en pronunciarse respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en este caso, le decimos que corrió con suerte, pues si tuviera que exponer la posición mexicana en Naciones Unidas estaría en el dilema de expresar la dicha por la cancillería que fue de condena al ataque realizado por Hamas, o la del presidente López Obrador, que ha sido criticada por Israel por considerarla como postura que al ser neutral es de “apoyo al terrorismo”. Así que mientras es presentada su designación, el Senado la avala y él llega a la sede de la ONU en Nueva York, don Héctor tiene un buen tiempo para preparar su posicionamiento.

Morenistas patean el balón de la transparencia

A pesar de que el Senado de la República ya fue notificado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ordena cumplir con su obligación de nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) que hacen falta, no hay fecha para que se cumpla ese mandato. La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara Alta no tienen prisa por acatar el fallo, por lo que el pleno del órgano autónomo garante de la transparencia seguirá con sólo cuatro de sus siete integrantes. El máximo tribunal del país dio como plazo límite el 15 de diciembre, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, para que el Senado designe a quienes ocuparán esas tres vacantes en el Inai, pero la ley contempla que dicho plazo puede ampliarse “a solicitud de la autoridad”. Así que la autollamada Cuarta Transformación podrá seguir pateando el balón de la transparencia por un rato.