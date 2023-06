Circo de tres pistas para elegir al candidato de PAN-PRI-PRD a la Presidencia

Nos platican que entre los liderazgos de Va por México cada vez es mayor la coincidencia de que el método para definir al candidato o candidata a la Presidencia de la República en 2024 no será uno solo, sino uno híbrido y que les permita diferenciarlos de Morena. Algunos de los integrantes del PAN, PRI y PRD comentan que la candidatura se definirá con un “concurso” entre las y los aspirantes en el que convivirán, al menos, tres métodos: la recolección de firmas, hablan de unas 100 mil; encuestas y debates entre los mejor posicionados. Así, aseguran, quien obtenga la más alta calificación en este circo de tres pistas, será la persona que obtenga la candidatura de la alianza.

La cena de las corcholatas

Y en los acelerados tiempos de la sucesión, ayer se dieron dos datos curiosos. El primero, que el canciller Marcelo Ebrard, quien por un par de semanas había prometido que el lunes 5 de junio puntualmente daría a conocer su propuesta para el proceso de selección para la candidatura presidencial de Morena, dio marcha atrás y dijo que no la presentaría, y que sería hasta hoy cuando lo haga. Ya se verá si hoy lo hace, o se vuelve a posponer el anuncio. Y por la noche, en un hecho poco común, el presidente salió caminando de Palacio Nacional a un restaurante ubicado en una terraza en el techo del edificio de la librería Porrúa, a unos pasos de Palacio, para cenar con “compañeras, compañeros y amigos”, en una reunión a la que versiones sostienen fueron invitadas las “corcholatas” de Morena. ¿Tendrán alguna relación los dos hechos? ¿O solo sería una cena para celebrar que le arrebataron el Estado de México al PRI?

El tímido subsecretario de Hacienda

Ayer, el subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botton, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, caminaban por los Patios Marianos de Palacio Nacional. Cuando algunos de los reporteros que cubren las actividades presidenciales grabaron a ambos funcionarios, una colaboradora de don Juan Pablo se acercó a pedirles que no lo grabaran ni lo fotografiaran porque la política del funcionario es que no lo retraten. Al señalarle que era un servidor público en un espacio federal, la funcionaria insistió en que la política del subsecretario era no ser retratado. ¿Será que el subsecretario es tímido? ¿O será que no le gusta aparecer en medios, pues, como está la inseguridad, no quiere llamar la atención?

¿El PRD aporta a la alianza o sólo busca sobrevivir?

Nos cuentan que, aunque frente a cámaras y reflectores todo son abrazos y sonrisas entre los presidentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, algunos panistas y priistas se preguntan si el PRD más que un aliado podría ser un lastre para Va Por México en la elección de 2024, pues aseguran que más que ayudar a ganar la Presidencia, su principal motivación es la sobrevivencia. Hacen notar que el domingo quedó comprobada su debilidad, pues hasta ahora los datos preliminares dan cuenta de que no alcanzó 3% de votos ni en Coahuila, ni en el Estado de México; apenas obtuvo 218 mil votos en ambas entidades. Aseguran que el PRD ve en la alianza una tabla de salvación.