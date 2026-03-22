Cargada para Andrea Chávez

Uno de los puntos que mantiene en suspenso el apoyo del Partido del Trabajo al Plan B del gobierno es que abre la puerta a la autopromoción presidencial durante el proceso de revocación de mandato. Nos cuentan que este fin de semana la senadora chihuahuense Andrea Chávez organizó una “asamblea informativa” para defender dicha reforma, pero nos hacen ver que en el fondo fue para seguir trabajando a favor de su aspiración electoral por la gubernatura en 2027. Lo que más llamó la atención fue que tuvo “cargada”, pues acudieron a su asamblea el coordinador guinda en el Senado, Ignacio Mier, Gerardo Fernández Noroña, la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, la senadora Beatriz Mojica y varios legisladores más del bloque oficialista. ¿Será que Adán Augusto López tenía razón cuando auguró que doña Andrea iba a ser la candidata en Chihuahua sí o sí?

El señor de los anuncios

Nos cuentan que en el PAN comienzan referirse a su líder nacional, Jorge Romero, como “el señor de los anuncios”, porque su equipo se dedica a adelantar a los medios de comunicación que en una semana hará “el anuncio más importante en la historia de Acción Nacional”. Así ocurrió el año pasado cuando hizo la presentación del “relanzamiento” del partido y su equipo de comunicación estuvo hablando del gran evento que venía, el parteaguas, el hito histórico… y al final la nota aquel día fue que el exvocero calderonista Max Cortázar se cayó al estanque. Desde hace diez días, de nuevo insistían en que venía una revelación grandiosa, pero al final, la reunión de ayer culminó con el anuncio de que ahora sí comenzaba lo que habían anunciado en el acto de hace 5 meses: que se abrirían las candidaturas del partido a los ciudadanos.

Le echan montón al T-MEC

En el Senado ya se definió la comitiva de legisladores que acompañará a los funcionarios de la Secretaría de Economía en la revisión del T-MEC. La encabeza ni más ni menos que Emmanuel Reyes, de representación proporcional, muy cercano y actual suplente del secretario Marcelo Ebrard, y conocido por su cercanía con la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores. La comisión, nos dicen, hará entrega de las conclusiones de distintos foros y mesas relacionados con el tratado comercial, en la que se manifiestan legisladores, empresarios, académicos y cámaras de comercio. Pero en realidad, nos comentan, se trata de echarle montón al asunto.

CNTE, bien portada en Oaxaca

Después de su paro nacional de 72 horas, nos cuentan que la CNTE se portó bien en Guelatao, Oaxaca, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el 220 natalicio de Benito Juárez. Nos hacen ver que, aunque estaba la amenaza de que el magisterio disidente se manifestaría durante el evento, como ocurrió el año pasado, finalmente no ocurrió así. También nos cuentan que la segunda parada que se tenía programada en la gira presidencial en Tehuantepec, donde se entregaría una escuela rehabilitada, fue cancelada "por falta de tiempo".