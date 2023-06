Aumentará el tráfico en el AIFA… pero de vehículos terrestres

En los próximos días, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dará a conocer su fallo en la licitación para la compra de docenas de vehículos destinados para la seguridad interior y exterior de la terminal aérea. Nos detallan que los nuevos vehículos que sumarán las tareas de seguridad en el complejo aeroportuario son 22 camionetas pick-up, 15 radio patrullas tipo Sedan con equipamiento policial, cinco camiones de 6.5 toneladas, cuatro camionetas de 3.5 toneladas, dos ambulancias y dos autobuses tipo escolar. Nos hacen ver que, por mucho, habrá más vehículos en tierra que aviones en las pistas.

Oposición le roba los reflectores a AMLO

El bloque opositor logró algo, que hasta ahora no había podido. Por un par de días, nos hacen ver, la oposición le quitó la atención mediática, que por semanas tuvieron el presidente López Obrador y sus corcholatas. De hecho, ayer tanto el presidente López Obrador, como las corcholatas morenistas se subieron al tema, desde luego, para criticar y descalificar a la alianza Va por México, pero siguieron la agenda del bloque opositor. Sin embargo, nos dicen que ahora viene lo verdaderamente complicado: primero, que todos los aspirantes de la oposición se ajusten a las reglas y que no haya rupturas de quienes hayan aceptado el método de elección y no resulten favorecidos. Y segundo, que logren balancear la agenda informativa hasta ahora dominada por los aspirantes oficialistas.

Hay de narcocorridos a narcocorridos

Ayer el presidente López Obrador se lanzó en contra de los narcocorridos, pues aseguró que promueven el consumo de drogas, y hacen apología de las armas y de los narcos. Para comparar a estos grupos que tocan ese tipo de música el mandatario puso de ejemplo a Grupo Firme, de quien manifestó que le gusta mucho e incluso volvió a poner, por tercera ocasión, el video de la canción “Ya supérame”, del concierto que ofreció en el Zócalo y donde destacó que hubo menores cantándola. Sin embargo, nos recuerdan que este grupo ha cantado narcocorridos, entre ellos, uno dedicado al narcotraficante Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien como usted recordará fue el protagonista principal del llamado “culiacanazo”, acción en la que fue detenido por las Fuerzas Armadas y liberado por presión de su cártel. ¿Será que hay de narcocorridos a narcocorridos?

MC llevará a tribunales a la alianza Va por México

Nos hacen ver que ahora no sólo Morena será denunciado por actos anticipados de precampaña ante el Instituto Nacional Electoral, sino que ahora se sumarán las quejas contra el PAN, PRI y PRD, que también iniciarán su proceso interno para definir su candidatura a la presidencia. Movimiento Ciudadano adelantó que seguirá denunciando estos actos. Será muy curioso ver que, ante las autoridades, en unas quejas la alianza opositora será denunciante y en otras será denunciada exactamente por las mismas violaciones. Ahora la oposición podrá voltear la cantaleta de los simpatizantes de Morena que a toda crítica responden: “pero, el PRI más”. Por ejemplo: “hay un gran fraude en Segalmex”, dice un opositor. “Sí, pero el PRI robó más”, responde un cuatroteísta. “Los aspirantes de la alianza opositora están haciendo actos anticipados de campaña”, denunciará un morenista. “Sí, pero las corcholatas de Morena están haciendo más”, responderá un integrante de la oposición.