Ante violencia en Michoacán, Sheinbaum ajusta agenda de campaña

Nos dicen que, ante hechos de violencia registrados en Apatzingán, Michoacán, el equipo de la candidata presidencial de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, decidió modificar su agenda ya que tenía previsto visitar este municipio el próximo jueves. Nos comentan que, la modificación fue por protección de la exmandataria capitalina, y ahora visitará Chilchota, al igual que Lázaro Cárdenas, Uruapan, Sahuayo y Zamora. No es la primera vez, nos dicen, que se tienen que hacer modificaciones en su agenda. Después del susto de Chiapas, donde la camioneta de la candidata fue detenida en un retén puesto por hombres encapuchados, más vale prevenir.

Fuera máscaras, un aliado en el debate

Nos comentan que quienes se vieron muy activos en el debate presidencial de este domingo fueron los funcionarios de Infodemia MX, iniciativa del Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) creado para, supuestamente, verificar noticias falsas, y cuya colaboración aparece cada miércoles en la sección de las mañaneras de “Quién es Quién en las Mentiras de la Semana”. Nos detallan que, en las dos horas del debate, en la cuenta de X de InfodemiaMx se replicaba —casi en tiempo real— cada acusación que Xóchitl Gálvez, candidata opositora, lanzaba sobre Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y partidos aliados. En total, nos detallan, InfodemiaMx subió 15 mensajes calificando como “falsas” las acusaciones sobre Sheinbaum y poniendo un tache a la imagen de la candidata Xóchitl Gálvez. Nos indican que ninguno de estos 15 mensajes fue para defender de señalamientos a Xóchitl Gálvez, o a Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC. ¿Y la imparcialidad donde quedó en el SPR? Cómo diría un clásico tabasqueño: ¡Fuera máscaras!

Los ganones de los escaños de Harfuch y Godoy

Aunque Omar García Harfuch y Ernestina Godoy van en fórmula para ocupar un lugar en el Senado por la Ciudad de México, nos hacen ver que los verdaderos candidatos son otros. En varias ocasiones, la candidata presidencial del Morena, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que, de llegar a Palacio Nacional, integrará a ambos a su gabinete. Y, si dicha fórmula obtiene la mayoría, los lugares serían ocupados por sus suplentes: Francisco Chiguil, actual alcalde de Gustavo A. Madero y Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. El único riesgo que correrían don Francisco y doña Karen para no llegar al Senado es que Sheinbaum no ganara la elección, y, por lo tanto, don Omar y doña Ernestina tuvieran que mantenerse en su escaño del Senado.

San Lázaro sin periodos extraordinarios

Nos platican que la posibilidad de que haya un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para aprobar las iniciativas presidenciales es prácticamente nula. Este lunes, Ignacio Mier, líder de Morena en San Lázaro, aseguró que las 18 reformas de AMLO serán dictaminadas en los próximos días por la Comisión de Puntos Constitucionales, y agregó que no descarta un periodo extraordinario para votarlas en el pleno. Sin embargo, nos recuerdan que de los 37 integrantes que conformarán la Comisión Permanente del Congreso, Morena y sus aliados del PT y PVEM no alcanzan las dos terceras partes para convocar a periodo extraordinario, solo juntan 21 votos de los 23 votos que se requieren. Así que, a menos que convenzan a un par de priistas, panistas, perredistas, o emecistas, no habrá extraordinario en San Lázaro y las reformas de AMLO dormirán el sueño de los justos, pero, eso sí, sin que les hayan movido ni una coma.