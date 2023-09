AMLO feliz, feliz, feliz con el triunfo de Delfina Gómez

El presidente López Obrador no puede ocultar que está feliz, feliz, feliz con la gobernadora Delfina Gómez, quien le dio a su movimiento un triunfo de gran calado al sacar al PRI del gobierno mexiquense. La primera muestra fue que asistió a la toma de posesión de doña Delfina, deferencia que no había tenido con ningún otro mandatario o mandataria entrante. Pero ahora, el presidente ya prepara un gesto para la maestra Delfina. Ayer adelantó que alista una gira para dentro de dos semanas en la que visitará varios municipios de esa entidad acompañado por la nueva gobernadora. Aunque aún falta conocer los detalles, se sabe que visitará los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Tecámac para supervisar la entrega de apoyos del gobierno federal. Nos recuerdan que el Estado de México es la entidad con el mayor número de electores del país y esta gira se da en el marco del inicio del proceso electoral 2024, pero esto, desde luego, es solo un dato de contexto no vaya usted a pensar mal, pues el Presidente ya entregó el bastón de mando del partido, y él ya no se mete en esas cosas.

Escaño de Xóchitl terminará en la bancada de MC

Ayer, en Bajo Reserva nos preguntábamos quién ocupará el escaño que dejará la senadora Xóchitl Gálvez cuando pida licencia para ir a la precampaña presidencial. Pues la respuesta llegó rápido, y como lo suponíamos, su suplente es la expanista Laura Ballesteros, quien recientemente terminó su encargo como responsable de Movilidad en el municipio de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Nuevo León. Ballesteros, quien perteneció al PAN y llegó como senadora suplente siglada por el PRD-Querétaro, ahora será parte de la bancada de MC. La propia Ballesteros respondió: “Amor con amor se paga” y dijo que con el PRIAN ni a la esquina: “No tengan dudas, el futuro es naranja”.

La caducidad del Grupo Plural

El Grupo Plural del Senado se va achicando conforme se acercan los tiempos electorales. Hace dos años nació con cinco integrantes, pero al poco tiempo la senadora Alejandra León Gastélum saltó a la bancada de Movimiento Ciudadano. Ahora, la senadora Nancy de la Sierra tiene ya un pie en el grupo parlamentario del PRI, cuyo coordinador, Manuel Añorve, la invitó a integrarse a su alicaída bancada. La legisladora poblana ya militó en el PRI hace algunos años, llegó al Senado por el PT y ahora busca ampliar sus horizontes políticos arropada nuevamente por el tricolor y por el Frente Amplio por México. Así que el grupo solo se quedará con tres miembros: Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, pero con un futuro incierto, pues quienes busquen reelegirse tendrán que hacerlo bajo las siglas de algún partido político. Como lo dijo en cierta ocasión alguno de sus integrantes, “el Grupo Plural tiene fecha de caducidad”.

Morena necesita del PRI o el PAN para designar contralor del INE

Ya la comentamos que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, designó como Consejero Jurídico de su gobierno a Jesús George Zamora quien era el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral (INE), y que su salida generó una vacante en el instituto y ahora se tiene que designar al sustituto. La designación, nos hacen ver, no corresponde ni a la consejera presidenta ni al Consejo General del INE, sino a la Cámara de Diputados. Sin embargo, le comentábamos que, con su mayoría en San Lázaro, Morena y sus aliados podrían designar sin problema al nuevo contralor del órgano electoral, pero nos hacen ver que en realidad la Constitución mandata que este nombramiento requiere de la aprobación de una mayoría calificada, que no tienen Morena y aliados para imponer a un incondicional, les faltarían alrededor de 60 votos para alcanzarla, votos que solo el PRI o el PAN les podrán dar. Ese cargo, no explican, es muy importante en el INE porque se trata del responsable de la revisión no solo de la probidad en el gasto sino también de la revisión de la conducta en el ejercicio del cargo de sus funcionarios. Todo indica que Morena no podrá imponer a un candidato a modo.