AMLO encuentra su pensión y se le pierden sus regalías

Aunque ya goza de la pensión para adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que hacer una buena revisión de sus libros y no porque contengan “otros datos”, sino porque ayer al presentar su declaración patrimonial y de intereses 2023, en la que reporta lo correspondiente al año anterior, no aparecen las regalías por la venta de sus títulos. Además de su sueldo de un millón 697 mil pesos, el mandatario reportó un ingreso de 19 mil 310 pesos de la pensión. Nos recuerdan que en marzo del año pasado presumió que su libro “A la mitad del camino” era el más vendido sobre política en México y que recibiría unos 3 millones de pesos en regalías, pero no aparecieron en su declaración correspondiente a ese año. Lo curioso es que este año tampoco las reportó. ¿Se le extraviaron o consideró que ese también es asunto de seguridad nacional y hay que mantenerlo en reserva?

Toda la carne al asador en los cierres de Coahuila y Edomex

En la recta final de campañas en Coahuila y el Estado de México, los partidos sacan sus mejores cartas. En Coahuila, Morena presumió ayer la presencia de Marcelo Ebrard con el candidato Armando Guadiana, con lo que las cuatro corcholatas cumplieron su compromiso de apoyarlo. El acto fuerte del día fue el anuncio de que el Partido Verde declinaba en favor de don Armando, pero se desinfló porque el candidato Lenin Pérez se negó a bajarse. Nos hacen ver que los priistas tomaron el sainete como otra ayudadita al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. En la entidad mexiquense, nos cuentan, Claudia Sheinbaum ya confirmó que va al cierre de Delfina Gómez en Chalco y podrían aparecer otras corcholatas, mientras que a Alejandra del Moral la acompañarán en Toluca los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, y se espera que también se den su vuelta al mitin algunos de los muchos aspirantes a la grande por la alianza Va por México.

¿Entrarán a la encuesta las corcholatas del Verde y el PT?

Nos cuentan que quien anda presumiendo luego de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se refirió a él como “corcholata presidencial con carácter”, es el senador del PVEM, Manuel Velasco. Si bien el presidente López Obrador nunca lo ha mencionado entre sus cartas para el 2024, luego de la declinación del Verde en favor del candidato morenista al gobierno de Coahuila, el oficialismo se desbocó en alabanzas para el aliado que andaba coqueteando con el candidato del PT en esa entidad. Lo que no se pudo, nos hacen ver, fue que el candidato que tenían los verdes en Coahuila aceptara la declinación. Ya veremos si don Manuel y el petista Gerardo Fernández Noroña, que se ha quejado últimamente de que no le hacen caso, logran entrar a la encuesta de corcholatas de la 4T.

Denuncian que suplantan a marinos en Sinaloa

Nos cuentan que las fuerzas federales desplegadas en Sinaloa dicen haber identificado la práctica cada vez más recurrente del Cártel de Sinaloa de clonar uniformes oficiales y hacer manifestaciones por presuntas muertes ocasionadas por militares. En esta ocasión, nos hacen ver, le tocó a la Marina, señalada como responsable de la muerte de dos personas en Boca del Río, localidad cercana a Guasave, en la que locatarios se organizan muy rápido y aparecen con cartulinas todas con la misma letra. ¿Será este un caso de clonación en el que delincuentes se hacen pasar por marinos?