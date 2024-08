“Alito” debilita sus bancadas legislativas

Nos hacen ver que, en su desenfrenada carrera por tener el control total del PRI, Alejandro Moreno acabará por debilitar sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, que por cierto ya son raquíticas. La expulsión de Manlio Fabio Beltrones de la próxima bancada priista en el Senado achica aún más la fracción tricolor, pero también puede costar una curul en la Cámara de Diputados. Nos comentan que, la permanencia de Sylvana Beltrones, hija de don Manlio, en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para la 66 Legislatura, que inicia en septiembre, se ve muy complicada. Los agravios hacia su padre, y su eventual expulsión del partido, ponen en riesgo la permanencia de la diputada en el grupo parlamentario tricolor. Y aunque “Alito” Moreno asegura que Sylvana —hoy senadora— forma parte de la nueva bancada en San Lázaro, la realidad es muy distinta, pues ella no asistió a las reuniones del lunes y martes que tuvo la reelecta dirigencia de “Alito” con las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que anticipa el inminente rompimiento como un daño colateral a la ofensiva de Moreno contra su padre.

Ni café ni mate de AMLO con Milei

En solo unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador despejó la duda que planteamos ayer en este espacio. No recibirá a su homólogo de Argentina Javier Milei en Palacio Nacional para tomarse un café ni un mate. Tajante, el mandatario expresó que no se reunirá con el presidente Milei, quien vendrá al país el próximo 24 de agosto a la Conferencia Política de Acción Conservadora (Conservative Political Action Conference), porque no coincide con “su manera de pensar y su forma de ser”. Así que todo claro: con Milei ni a la esquina.

Un país sin jueces

Nos cuentan que el paro nacional del Poder Judicial podría iniciar la próxima semana, el jueves 22 de agosto, día en que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tienen planeado aprobar el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Magistrados y jueces amenazaron ayer que irán a paro nacional si no se detiene la discusión de la reforma judicial, lo que no sucederá porque los morenistas se han cansado de repetir, en voz de Ricardo Monreal, quien ha tomado las riendas de su aprobación, que la reforma será aprobada en septiembre para que la promulgue el presidente López Obrador, como un regalo antes de que termine su sexenio. Así que todo indica que el país se quedará sin tribunales. ¿Por cuánto tiempo México será un país sin jueces?

Gabinete asiste a presentación de libro

Nos comentan que gran parte del gabinete del presidente, López Obrador acudió ayer al Zócalo capitalino a la presentación del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Nos detallan que varios de los funcionarios y funcionarias llegaron desde antes de las 5 de la tarde a la Plaza de la Constitución para atestiguar la presentación y acompañar a la autora del libro y a su esposo. Entre los asistentes estuvieron: la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán. Así como el titular de Salud, Jorge Alcocer; de Turismo, Miguel Torruco; de Medio Ambiente, María Luisa Albores; de Cultura, Alejandra Frausto, y de Economía, Raquel Buenrostro. Nos comentan que no hubo invitaciones especiales para nadie, y que la presentación estuvo abierta a quien quisiera asistir. ¿Dejaron por un par de horas en piloto automático al país?