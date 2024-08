Alistan cántico del Papa para despedida de AMLO

Nos comentan que, a menos de dos meses de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus simpatizantes ya están organizando las canciones que le entonarán el próximo 15 de septiembre, día del Grito de Independencia, en el Zócalo de la Ciudad de México. Uno de estos cánticos será “Amigo”, de Roberto Carlos, el cual se recuerda como una canción que siempre que venía a México se le entonaba al Papa Juan Pablo II. Por redes sociales se está difundiendo esta convocatoria para que todos aquellos simpatizantes que vayan al Zócalo se aprendan la canción y al unísono la entonen la noche de lo que será el último “Grito” de López Obrador. Nos hacen notar que a ver si el mandatario no parafrasea al Papa Juan Pablo II, quien al finalizar su última vista a México en el año 2002 dijo: “Me voy, pero no me voy, me voy, pero no me ausento, porque, aunque me voy, de corazón me quedo”.

Subsecretario se autodestapa para el equipo de Sheinbaum



Nos cuentan que en el Senado y sin ningún rubor, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, se promovió para seguir en el gobierno en el sexenio de Claudia Sheinbaum al asegurar que desde el Consejo Nacional de Población (Conapo) —que depende de la Segob— buscará “cimentar lo que será el segundo piso de la transformación, con la presidenta electa de México”. Nos dicen que la actitud de don Arturo fue temeraria, pues si lo hizo para buscar permanecer en su puesto, o ser designado como titular del Conapo, quizá esa forma no sea la más correcta. Y si el puesto ya la fue prometido por la próxima presidenta, o por la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con su acelere ya les quemó la noticia, y su designación podría estar en riesgo.

Las reuniones de la próxima presidenta y gobernadores



Nos comentan que durante las reuniones que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha tenido con gobernadores, la próxima presidenta ha escuchado las propuestas de los mandatarios estatales sobre sus obras prioritarias para los próximos tres años. Pero, nos dicen, ella también ha puesto las cartas sobre la mesa al pedir su colaboración para que no haya impedimentos en la construcción de trenes y para que se unan al sistema IMSS-Bienestar. Nos aseguran que, hasta ahora, ningún gobernador o gobernadora ha mostrado diferencias o propuestas distintas, al contrario, comentan que todo ha sido “ameno”, pues los gobernadores buscan que la federación dé recursos óptimos para el 2025 y construir una relación de comunicación con el Poder Ejecutivo Federal, que algunas y algunos, en especial de oposición, no lograron construir con el gobierno actual.

Inai lanza SOS a comisionados de todo el país



Las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), convocaron a una reunión con carácter de urgente a todas y todos los comisionados del país, para aprobar un pronunciamiento conjunto sobre la reforma que busca extinguir a los órganos autónomos, así como definir la ruta jurídica a seguir. En la reunión, que se desarrolló este lunes de manera privada en las instalaciones sede del Inai, nos dicen que se debatió la viabilidad de ir personalmente a las oficinas de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a fin de buscar el diálogo que, aseguran, les ha sido negado, e incluso se puso sobre la mesa la propuesta para crear una “Comisión República”, que estaría encargada de buscar el diálogo con la autollamada Curta Transformación.