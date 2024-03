Acabar con las ratas, la misión del nuevo mando en el Aeropuerto de la CDMX

Nos comentan que ante la llegada del contralmirante José Ramón Rivera Parga como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quieren acabar con toda la plaga de ratas que hay en la terminal aérea. Desde luego, se refieren a las de cuatro patas. Coincidiendo con la nueva administración del complejo aeroportuario, se acaba de lanzar una licitación para acabar con toda la fauna nociva que pueda haber, como ratas y ratones. Nos adelantan que el costo de este servicio podría llegar a los 4 millones de pesos. ¿Y para cuando el plan para erradicar a las de dos patas?

Lo nuevo es la violencia vicaria

Nos dicen que hasta el Senado llegó la denuncia de Mayte López en contra del candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano Noé Castañón por violencia vicaria. La acusación señala que el pasado martes, el aún senador violó un mandato judicial para que su exesposa pudiera ver después de 8 años a sus tres hijos que fueron sustraídos ilegalmente. Sumado a ello, la afectada mostró documentos oficiales de la SEP de sus hijos, que asegura fueron tramitados por Castañón, donde “borró” a su exesposa y ya puso en su lugar a su nueva pareja. Nos dicen que si acaso será que en la era fosfo fsofo don Noé es el prototipo de los nuevos políticos que —pregona MC— llegaron para sustituir a los viejos.

Diputados opositoresse van satisfechos

Nos platican que los líderes de oposición en la Cámara de Diputados están tan seguros de que las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasarán en esta legislatura, que ya hasta dicen que se irán satisfechos de no aprobar una sola reforma más del Ejecutivo. Como recuento, los opositores presumen que lograron frenar, en el pleno, y en tribunales, la reforma eléctrica, la reforma al INE, la reforma para modificar al Tribunal Electoral, y la reforma para adscribir a la Guardia Nacional al Ejército. De lo que no pudieron presumir tanto es de los presupuestos anuales, pues todos ellos pasaron sin que se moviera una sola coma. Ya verá en junio, cómo se conforma la nueva cámara baja y si algún partido logra la mayoría.

Servicio Postal Mexicano aplaza huelga

Nos comentan, que los trabajadores de Correos de México aplazaron su huelga para el 16 de mayo próximo debido a que las autoridades correspondientes se comprometieron a realizar mesas de trabajo. Los trabajadores buscan resolver problemas salariales, de falta de uniformes y transportes, e incluso de abuso de autoridad e incumplimiento del contrato de trabajo. Sin embargo, nos hacen ver que, en caso de que no se llegue a algún acuerdo, la huelga estallaría en mayo. En este espacio le alertamos que los trabajadores tenían previsto el paro para este miércoles, sin embargo, nos dicen, decidieron suspenderlo para abrir un espacio de negociación con las autoridades con el fin de dejar de ser víctimas del austericidio del gobierno federal.