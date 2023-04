4T pone el nombre de México por los suelos

No, no se trata de un encabezado en sentido figurado, es real, si usted aprovechó estos días de vacaciones y pasa por una de las carreteras federales del estado de Morelos podrá observar que en el suelo fue colocado un letrero con el nombre de México para señalar un acceso. El letrero corresponde a la carretera federal 160 que parte de Cuernavaca, Morelos, a Izúcar de Matamoros, Puebla. Quizá el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, debe pedirle a la directora de Caminos y Puentes Federales, Elsa Julita Veites, que cuide este tipo de detalles pues, no vaya a ser que algún turista se vaya a ir con una imagen incorrecta de México.

Dejan a Guadiana una semana sin spots en pleno arranque de la campaña

Nos hacen ver que la campaña del morenista Armando Guadiana, candidato al gobierno de Coahuila, empieza con escándalo interno tras la noticia de que no tendrá spots en tiempos oficiales durante la primera semana de la contienda, ni en radio ni en televisión. Nos cuentan que los responsables de este “pequeño descuido” pertenecen a un equipo de consultores. Kif Nava, un productor de video sin mucha experiencia, quien, nos dicen, estaría al frente de la estrategia y la publicidad, y lo acompañan, en el terreno de las encuestas Carlos Lorenzana y al frente de las redes sociales, Rodrigo Daniel, Marcos González y Daniel Medina. Nos dicen que Rodrigo Daniel y Marcos González eran trabajadores de la agencia Espora y fueron despedidos esta misma semana tras hacerse público su contrato con Guadiana a espaldas de la agencia digital. Presuntamente, utilizaron información de la agencia para vender sus servicios de forma personal a la campaña de Guadiana. Nos explican que el caso no es menor, pues la agencia presta sus servicios en otras campañas, y podría incurrir en un conflicto de intereses. Además, señalan que Medina estaría dobleteando su trabajo en la campaña de Guadiana con sus funciones como servidor público en el área de comunicación social del gobierno panista del estado de Aguascalientes. Un inicio complicado para don Armando.

Diputados resultaron muy religiosos

Nos recuerdan que mientras en la Cámara de Diputados se tiene un rezago de 3 mil 416 iniciativas, las y los legisladores se tomaron vacaciones por Semana Santa. Luego de que en la sesión del viernes eligieron a las y los nuevos consejeros del INE mediante insaculación, citaron para el próximo 11 de abril. Nos platican que apenas unas semanas atrás, los congresistas reconocieron que existe un enorme rezago legislativo y hasta crearon un grupo plural para acelerar el trámite de las iniciativas y dictámenes pendientes. Sin embargo, al parecer los diputados son muy respetuosos del calendario religioso y de los días de guardar y se dedicarán a la reflexión, el descanso, y muchos de ellos a las campañas, y ya Dios dirá cuándo regresan a legislar.

De Hoyos junta al PAN, PRI y MC, pero en su boda

El recién autodestapado aspirante presidencial ciudadano, Gustavo de Hoyos, contrajo matrimonio el sábado en Baja California, lugar donde reside actualmente. Nos cuentan que varios perfiles de la oposición acudieron a la ceremonia donde se unió con la empresaria, escritora y activista Argelia Núñez. Asistieron los líderes nacionales del PAN, Marko Cortés, y de MC, Dante Delgado. Otro perfil y también aspirante presidencial que acudió fue la senadora priista, Claudia Ruiz Massieu. ¿Será que don Gustavo logre también reunir a la oposición en torno a su proyecto presidencial?