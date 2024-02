El engaño de AMLO de las pensiones al 100%

En la primera revisión que la oposición ha realizado a la iniciativa reforma al sistema de pensiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso, nos comentan que han detectado un engaño: es falso que habrá pensiones que permitan a los trabajadores recibir 100% de su último ingreso al alcanzar la edad de retiro, como lo ha hecho creer el mandatario.

Nos dicen que la iniciativa contempla que el retiro con 100% de salario sea solo para aquellos trabajadores cuyo sueldo no supere los 16 mil 777 pesos con 78 centavos, que equivale al sueldo mensual promedio registrado en 2023 por el IMSS.

Además, esto estará sujeto a que, en algún momento, no se establece un plazo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituya el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, y sus efectos aplicarán solo para aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a la fecha de creación del citado fondo, que deberá conformarse con dinero que por ahora no se puede tener la seguridad de que se obtendrá, como por ejemplo: de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que se encuentran en litigio; o de los recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, cuestión que aún no sucede , y que para hacerla realidad se tendría que aprobar una reforma constitucional, y ahora mismo, el Presidente no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso para avalarla.

Nos hacen ver que las fuerzas de oposición buscarán darle la vuelta al discurso oficial y dejar en claro que quienes al escuchar al Presidente, especialmente las clases medias, soñaron con un retiro con el 100% por ciento de su salario, solo tuvieron eso, un sueño, y fueron víctimas de una engañifa, una más.

