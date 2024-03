En 2023 el mundo superó la barrera de 1.5° c planteada en el Acuerdo de París

Por: Juan L. Kaye López

El tema climático y sus consecuencias catastróficas estuvieron muy presentes a lo largo del 2023.

Fenómenos meteorológicos como el Huracán Otis que golpeo Acapulco el 24 de octubre, son claro ejemplo de la furia con que fenómenos cada vez más extremos seguirán causando daño a la población más vulnerable y provocará grandes afectaciones a la población mundial.

Sequias aún más severas, inundaciones catastróficas, tormentas cada vez mas intensas y una subida del nivel del mar, causarán desolación y muerte a miles de personas en todo el mundo.

No olvidemos que, a lo largo del 2023, se batieron los registros de calor en Sudamérica, incendios sin precedentes en Chile o Canadá arrasando grandes extensiones de bosque. El gobierno de India convoco a reuniones para mejorar la gestión de desastres ante la ola de calor que convirtieron a febrero en el más cálido desde 1901.

El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático)

Esta organización que agrupa a 195 países a declarado: Si no se introducen cambios verdaderamente transformadores para atajar el cambio climático, el limite de calentamiento de 1.5° c no se cumplirá por un amplio margen, lo que tendrá consecuencias catastróficas para miles de millones de personas en todo el mundo.

El último reporte de esa organización revela:

3,600 millones de personas en el mundo son altamente vulnerables al clima.

La devastación de los arrecifes de coral está acelerándose en la medida que los océanos se calientan, lo que de puso en peligro la fuente de ingreso y bienestar de millones que dependen de la pesca. La mitad de las especies marinas del planeta se ven obligadas a migrar y las extinciones se aceleran con rapidez.

¿Cual fue el aumento de la temperatura de la tierra en 2023?

Según un informe hecho público hace unos días por la BBC a través de su vocero sobre el clima, por primera vez en la historia la temperatura del planeta excedió los 1.5°C a lo largo de un año completo según informes formulados por al agencia climática de la Unión Europea.

No olvidemos que, en una de las COP en 2015, los lideres mundiales ofrecieron hacer un esfuerzo en sus países para evitar que la temperatura global ascendiera en mas de 1.5°C, entendidos que ese nivel de calentamiento sería el preludio de grandes catástrofes.

Esto excede cualquier limite aceptable y consecuentemente hemos visto inundaciones, sequias, olas de calor e incendios de gran tamaño.

Así, el periodo comprendido entre febrero de 2023 a enero de 2024 la temperatura global alcanzó un incremento de 1.52°c.

¿Porque se superó la crítica barrera de 1.5°C el año pasado?

La actividad humana, basada en la quema de combustibles fósiles que generan enormes volúmenes de gases efecto invernadero a la atmosfera como lo es el dióxido de carbono.

Estas emisiones, se vieron agravadas con la presencia del “Fenómeno del Niño”, que se manifiesta con el calentamiento de la superficie marina del Ecuador hacia el Norte y que se espera se mantenga presente al menos durante el primer semestre del presente año.

¿Qué es el Fenómeno del Niño?

Se presenta cuando se dan temperaturas inusualmente altas en la superficie marina provocadas por ondas largas de radiación que predominan al Norte y Occidente del Océano Pacifico Ecuatorial, Indonesia, Filipinas, Norte de China, Norte y Sur de México y al occidente de Australia. Dicho de otra manera: “El Niño” comienza cuando se detecta una elevación en temperaturas de 0.5°c por encima de la media del periodo entre 1971 y 2000.

Según la CONAGUA las condiciones de “El Niño” se han debilitado en estos dos últimos meses (enero y febrero), pero existe una fuerte posibilidad de que a partir de junio se desarrolle el fenómeno de la “Niña” entre junio y agosto (55% de probabilidad).

¿Qué es el fenómeno de “La Niña”?

Un enfriamiento de las aguas del Pacifico Ecuatorial, fenómeno que estuvo presente desde agosto de 2020 a mayo de 2021 y de agosto de 2022 a enero de 2023 en que llego el “El Niño”.

La buena noticia es que la sequia en el occidente de México cederá con “La Niña”, habrá un aumento significativo de lluvias en todos los estados de suroeste del país.

La mala, es que el otoño volvamos a vivir en México, nuevos y potentes huracanes.

Concluyo:

En 2023 superamos en el mundo la barrera de 1.5°C en forma continua a lo largo de 12 meses.

La población vulnerable en el planeta por efectos climáticos asciende a 3,600 millones de personas.

A pesar de los enormes esfuerzos en todo el mundo para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, los resultados siguen siendo magros y los combustibles fósiles siguen dominando el escenario mundial.

El panorama en México para 2024 no luce halagüeño, la sequia y la falta de agua en el centro y norte del país serán una constante.

La presencia de “La Niña” puede traer más lluvias, pero huracanes más poderosos, en tanto en el país las acciones de prevención, gestión y atención de riesgos no se ven como una prioridad de los tres órdenes de gobierno.

Al igual que los gobiernos del PRI de los años 70 a los que Morena hoy quiere emular, se privilegió la inversión en el petróleo y no en el agua, hoy las consecuencias están a la vista.

Presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC

contacto@amu.org.mx