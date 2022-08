El Plan General de Desarrollo de la CDMX

El pasado 8 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Bases de la Convocatoria para la Consulta Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX, para presentar recomendaciones y propuestas al Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, hecho sin precedentes desde 1824 (año en que se crea el Distrito Federal), en virtud de que por primera vez en la historia de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México, se convoca a las personas que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de nuestra ciudad desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, como autoridades responsables de la implementación de la Consulta Indígena, tienen la responsabilidad para acordar con las autoridades tradicionales y autoridades representativas de los 139 Pueblos y 58 Barrios Originarios de la Ciudad de México, el Protocolo de la Consulta.

En el protocolo se plasmaran los acuerdos para el desarrollo del proceso de la misma. Estos acuerdos permitirán sentar las bases del primer diálogo intercultural en materia de planeación del desarrollo urbano entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y los Pueblos y Barrios Originarios, en cuyos territorios se asienta el suelo de conservación, el cual no solamente contribuye a la biodiversidad de flora y fauna indispensables para la sustentabilidad de la capital, sino que brinda de manera adicional servicios ambientales de vital importancia para nuestra ciudad, entre ellos el de la recarga de los mantos acuíferos, los cuales aportan a través de 542 pozos 13.2 m3/s de agua potable de los 31.5 m3/s que consumimos los habitantes de esta gran ciudad.

El diálogo intercultural a iniciarse debe partir de una premisa básica: la viabilidad y sustentabilidad de la Ciudad de México se encuentra ligada a la preservación del suelo de conservación y la necesidad de cambiar el modelo hídrico que prevalece en la actualidad.

La falta del reconocimiento a los Pueblos y Barrios Originarios, como sujetos de derecho, y la falta de normatividad en materia de planeación del entonces Distrito Federal, trajo consigo que las autoridades administrativas tomaran pésimas decisiones en materia de desarrollo urbano, que al paso de los años han mostrado lo equivocadas que estaban, ejemplo de ello fue la expropiación de las chinampas de los 8 barrios del Pueblo Originario de Ixtapalapa, para dar paso a la Central de Abasto, esta determinación trajo consigo no solamente la desaparición de un sistema lacustre en una demarcación que hoy padece la falta de agua, sino que derivó en la sobreexplotación de su manto acuífero provocando la afectación de miles de viviendas e infraestructura pública como la línea A del metro por grietas y hundimientos diferenciados.

Lo anterior debe servir como lección de lo que no se debe hacer en ninguna parte de este país, que a nombre del desarrollo se despoje de sus tierras a sus legítimos dueños, se afecte el medio ambiente y se ponga en riesgo la viabilidad de una ciudad. Las autoridades responsables de la Consulta Indígena tienen la responsabilidad de establecer un verdadero diálogo intercultural con todos los Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, que se encuentran reconocidos en el padrón que para tal efecto elaboró en 2017 el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, así como reconocer la figura de Autoridad Tradicional, prevista en la sentencia del Recurso de Reconsideración del expediente SUP-REC35/2000, aprobada por la Sala Superior del TEPJF en marzo de 2020, en caso de que esto no suceda se corre el riesgo de que la Ciudad se quede sin los instrumentos de planeación previstos en la Constitución Local al no cumplir los parámetros internacionales de derecho a la consulta indígena.





Es Asociado de Núemro de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC

[email protected] Lic. Horacio Martínez MezaEs Asociado de Núemro de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC

Bibliografía

Carmona Paredes, R. (2021). Diálogo Ciudad-Cuenca para la adaptación al cambio climático. https://www.riob.org/sites/default/files/CARMONA.pdf