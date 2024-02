Construyamos barrios y no sólo vivienda

La propuesta del Presidente es una oportunidad para formar ciudadanos

Por Jose R. Xilotl Soberón

Recientemente el Presidente propuso una reforma constitucional al articulo 123 que permita al INFONAVIT garantizar el derecho a una vivienda digna mediante la construcción y el arrendamiento de vivienda. Aun cuando es laudable la propuesta, como urbanistas debemos insistir que, aun siendo exitosa, no es suficiente para resolver el gran dilema que vivimos: el humano se forma en su casa, el ciudadano se forma en su barrio. Esta distinción entre humano y ciudadano es importante ya que la meta de todo gobierno debe ser adherir un mayor número de personas al país y sus instituciones. En este sentido hay que reconocer los límites del modelo actual de créditos para vivienda nueva que, si bien ha funcionado para generar cientos de miles de viviendas en los últimos años, no garantiza mas que contar con agua entubada, drenaje y un espacio para el convivio familiar más no la generación de ciudadanos.

El límite a la ambición del modelo de créditos es justo la privatización de los beneficios de la vivienda sin considerar que ocurre fuera de ella como puede ser el intercambio de ideas, la convivencia con la diversidad, la salud recuperativa, el juego y formación de comunidad que solamente puede ocurrir en un barrio. En este sentido enfatizar la construcción de barrios que incluyan vivienda (sobre la exclusividad de vivienda) es difícil, ya que requiere la coordinación de numerosas fuerzas de gobierno y la sociedad, pero vital para elevar las nuevas clases medias que dependen de servicios públicos como las escuelas, mercados, bibliotecas, centros comunitarios, parques, plazas, banquetas, y transporte publico que sirven para elevarnos como ciudadanos.

Como urbanistas reconocemos nuestro deber con la sociedad al tener que participar en la planeación y diseño de los barrios, al mismo tiempo que reconocemos el papel vital que deben jugar los desarrolladores y el gobierno en esto. Por lo que se propone que la reforma propuesta por el Presidente debe considerar dos aspectos complementarios adicionales que apoyen la construcción de barrios:

Que el INFONAVIT cuente con un marco de actuación amplio que le permita no solamente la construcción de vivienda sino desarrollar barrios de uso mixto también, en concordancia con las leyes e instrumentos de planeación existentes, ya sea para venta o renta de múltiples tipos de propiedades; y Que el INFONAVIT modifique sus Reglas para el Otorgamiento de Crédito y nuevas reglas para la construcción de vivienda para requerir que la vivienda nueva sujeta a ambos cumplan con estándares de desarrollo de los barrios en los que este presente, como puede ser la accesibilidad a equipamiento urbano entre otros. Esto lo pudiera lograr tomando como base su actual iniciativa de Zonas de Consolidación Urbana.

Al incluir estas dos iniciativas como parte de la reforma del Presidente, se espera incentivar: a) un incremento en el numero de vivienda nueva en barrios ya existente mediante el reciclamiento de predios y propiedades en ciudades maduras y b) el desarrollo de barrios en vez de fraccionamientos y conjuntos aislados de vivienda en ciudades en pleno crecimiento. Esto no solo permitirá eficientizar las inversiones ya existentes en equipamiento como escuelas publicas en las ciudades maduras, pero asegurará la inversión publica y privada en el desarrollo de barrios planificados y ordenados en las ciudades en pleno crecimiento. Beneficios adicionales de estos resultados incluirían el cuidado del medio ambiente al limitar la expansión física de las ciudades del país reduciendo la carga ambiental de las mismas. Esta propuesta también incrementaría la coordinación entre los desarrolladores de vivienda y el gobierno al forzarlos a respetar estándares de desarrollo mas amplios atados a planes de desarrollo urbano locales. Esto apoyará a los gobiernos municipales negociar mejores condiciones contra las desarrolladoras masivas del país.

Sin embargo, el mayor beneficio será para la ciudadanía que no solamente vera su derecho a la educación, salud y demás reflejados mediante la accesibilidad al equipamiento urbano sino en el valor tangible que da vivir en un barrio; en un espacio donde puedes ser tu mismo y formarte tu mismo fuera de los confinamientos de la vivienda. Sin los barrios, es difícil ver como más podemos elevar nuevos ciudadanos, la cual no solamente depende de mejorar sus ingresos sino también de lograr la participación plena de todo individuo en la sociedad.

Es miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas

contacto@amu.org.mx