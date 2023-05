La Doctrina Biden

Vivimos décadas a la sombra del “consenso de Washington”. El término fue acuñado en 1989 en el Instituto Peterson de Economía Internacional y en ese momento se refería a una lista de premisas adoptadas por líderes de América Latina —y respaldadas por organismos multilaterales con sede en Washington como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— para lidiar con las crisis de la deuda. Ese menú de políticas públicas incluyó algunas prescripciones familiares: controlar el gasto público, privatizar empresas estatales, liberalizar el comercio, desregular empresas y abrirse a la inversión extranjera.

En un discurso hace tres semanas en lo que es quizá el centro de análisis más importante de Estados Unidos y que fue analizado con lupa en muchas capitales alrededor del mundo (en México y en círculos gubernamentales, para no variar, pasó en gran medida desapercibido), Jake Sullivan, el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, básicamente enterró ese consenso y su recetario al acotar que “colectivamente, esas fuerzas han desgastado los cimientos socioeconómicos sobre los que hoy descansa cualquier democracia fuerte y resiliente”. En opinión de Sullivan, tener en cuenta ese legado, así como los desafíos a corto y largo plazo de la pandemia y el cambio climático, deben forzar a una revisión de premisas del pasado y “exigen que forjemos un nuevo consenso”. “El mundo necesita un sistema económico internacional que funcione para nuestros asalariados, nuestras industrias, nuestro clima, nuestra seguridad nacional y los países más pobres y vulnerables del mundo”. Además, argumentó que “la integración económica no impidió que China expandiera sus ambiciones militares en el Mar de la China Meridional ni que Rusia invadiera a sus vecinos democráticos”. Este discurso prefigura el boceto más claro hasta el momento de la visión a 35 mil pies de la Administración Biden sobre el camino a seguir para los intereses nacionales de EU y su gran estrategia en el mundo, y el dilema que encarna China.

Sullivan es el principal proponente de la “política exterior para la clase media” del Presidente Biden, un enfoque que estructura los intereses de Estados Unidos en el exterior en torno a estrategias que revitalicen el poderío económico del país.

El discurso de Sullivan es solo la última encarnación de los esfuerzos de Washington para aprender a ejercer el arte de gobernar económicamente de manera más efectiva como componente esencial de la política exterior, una iniciativa que su exjefa, la entonces Secretaria Hillary Clinton (Sullivan fue su Coordinador General de Asesores), puso al centro de su gestión al frente del Departamento de Estado. Pero cada administración estadounidense, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha tendido a articular su visión de las relaciones internacionales y del papel de la política exterior a través de enfoques estratégicos plasmados en torno a una doctrina que tiende a llevar el apellido del ocupante en turno de la Casa Blanca. Y con su discurso en Brookings, Sullivan ha desdoblado el contorno general de lo que podría prefigurarse como una “Doctrina Biden”, en la cual el énfasis en cómo visualizar el entorno económico global y la transición a una economía digital en el marco estratégico de la competencia —si no la desvinculación económica— con China es parte integral de un esfuerzo por utilizar todas las palancas de la política estadounidense para prevalecer en lo que se perfila como el mayor enfrentamiento geoestratégico de principios del siglo XXI.

Puede ser que como algunos argumentan en esta capital, el discurso de Sullivan sea una indicación de que la administración está reequilibrando su gran estrategia para centrarse menos en flexionar el poderío militar de EU y más en hacer un mejor uso de otras herramientas de poder nacional. Sin embargo, si ésta no emprende —o no logra— tal reequilibrio, lo que conlleva podría resultar entonces en combinar todos los costos y riesgos de desacoplar la globalización con todos los costos y riesgos de acelerar la rivalidad, tensión, militarización y, potencialmente, el conflicto. El éxito de este enfoque articulado por Sullivan dependerá en gran medida de tres factores: del grado en el cual la relocalización de inversión, el desacoplamiento de algunas redes de suministro globales y la regionalización no revienten la economía global; del grado en el cual otros Estados acepten la premisa de que lo que es bueno para la economía estadounidense es bueno para la de ellos y perciban que Estados Unidos está escuchando —o ignorando— sus preocupaciones y preferencias; y si pertrecharse en materia de seguridad nacional resulta —o no— ser percibido por el rival como una provocación militar. Y sobra decir aquí que la manera en la cual se desenvuelva y dirima todo esto tendrá implicaciones profundas, profundísimas, para México.