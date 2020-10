Desde hace siglos era un mecanismo para diversos rituales, ahora es el que define la continuidad en la NFL en las redes sociales y la opinión pública.

¿Cuál es el momento indicado para despedir a un coach en la NFL? Hay muchas razones que forman parte de la salida de un entrenador como Bill O’Brien, incluso pienso que Adam Gase había puesto el carbón antes para iniciar la combustión en el 2020.

A pesar de la paciencia necesaria y darle tiempo a los procesos, raras veces vemos que se tomen estas decisiones, pero Bill O’Brien tuvo siete temporadas para lograr “el proceso”.

El robo en el desierto con el canje de DeAndre Hopkins y deshacerse de la obligación de un contrato millonario como gerente general, la cual era otra de sus funciones, colmó la paciencia de aficionados y principalmente de Cal McNair.

Sólo un equipo ha logrado recuperarse de un inicio de 0 - 4 para meterse a los playoffs desde 1990, así que en Houston la reestructura inicia ya con un roster competitivo, pero sin timón.

No sé quiénes sigan, pero otro mal inicio de los Jets los pone en el claro radar para que tengan un aterrizaje forzoso, si es que pensamos que ya despegaron en el 2020 y Adam Gase pierda su trabajo cruzando la mitad de la temporada.

Muchos equipos probablemente necesitaban que el primer equipo se animara para encender el caldero y que estaremos siguiendo en nuestro programa diario que ustedes pueden seguir en Máximo Avance a las 6 de la tarde.

Dan Quinn es otro candidato que sigue latente y que octubre puede definir su vuelo con los Falcons, la manera en que ha perdió en las dos semanas anteriores no había sucedido jamás.

En Atlanta la paciencia puede llegar al final muy pronto, a pesar del poderío ofensivo que ha construido la especialidad para tener a un equipo competitivo del otro lado del balón deja mucho que desear y no ha logrado impregnar el sello que vimos en Seattle.

Los resultados no son suficientes para tener las cosas bajo control, Chicago tiene un récord de 3 - 1 después de ligar tres triunfos, pero el cambio de quarterback cuando no has tocado fondo puede ser un grave error.

Nick Foles logró un regreso histórico ante los Falcons, pero tiene récord de 0 - 5 en sus últimos partidos como titular desde que dejó su sello como suplente con los Eagles.

Si las cosas no salen bien con Foles, regresar con Trubisky sería volver con un cartucho quemado y la confianza en el vestidor al no tener a quién recurrir con un plan alterno.

Así inicia el camino al afamado lunes negro donde muchos entrenadores perderán su empleo al final de la temporada, pero algunos de los mencionados podrían acelerar el proceso en recursos humanos, espero sus comentarios en @ArturoCarlos