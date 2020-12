En la NFL una crisis puede salir adelante cuando ganas, tan fácil recordar los problemas de los Patriots alrededor de Bill Belichick con Tom Brady, sobre Jimmy Garoppolo, su entrenador personal Alex Guerrero, etc. que culminaron ganando un Super Bowl y todos abrazándose.

No hay mejor antídoto que ganar en una liga que todo se mide con base en resultados y a veces no es suficiente. El récord de los Steelers es un claro ejemplo, ¿cuántos equipos no quisieran estar hoy 11-2?

En muchos lugares ese récord sería suficiente para estar de fiesta, pero Pittsburgh está en el ojo del huracán.

Hay muchos factores que tienen disgustados a los aficionados, las dos derrotas, Mike Tomlin, los receptores, las lesiones, no descansar, el ataque terrestre, la rodilla de Ben Roethlisberger, la ofensiva de Randy Fichtner, la agresividad de la defensa, etc.

En Dallas la crisis se desvanece con la ilusión de llegar a playoffs, los equipos que despidieron a sus coaches consiguen triunfos como si fuera retirar la manzana podrida, incluso caer en los mismos errores como en Las Vegas cuando ganas llega el optimismo.

Ejemplos en la NFL hay muchos, la realidad es que nada se le parece a ganar y cuando tienes a un equipo con el potencial de aspirar a cosas grandes la exigencia crece en automático.

La afición de Steelers tiene muchos motivos para estar más contenta que enfadada, si queremos entender la crisis hay que ir a revisar cada uno de los motivos que mencionaba para saber cómo resolverlos desde adentro y cuidar que los de afuera como no descansar en la temporada puedes sortearlos.

Para Pittsburgh el camino aún puede ser más complicado y optimista hacia los playoffs, Mike Tomlin tiene tiempo para acomodar las piezas del rompecabezas que fueron clave al inicio de la temporada como el ejercicio para correr el balón con sus receptores, los bloqueos de trampa y elementos que trajo Matt Canada para darle un toque fresco a la ofensiva.



El equipo necesita respirar y relajar mentalmente la tensión por ser el número uno en la conferencia y centrarse en ejecutar su mejor football, ya que el tiempo apremia.

El descanso necesario para que físicamente estén listos llegará dosificando las cargas, pero la mentalidad en la adversidad es la que deben tomar con madurez y mucho se soluciona ganando.

Las lesiones son parte del juego y llegar a playoffs sanos es cuestión de suerte a estas alturas de la temporada, pensar en Super Bowls distrae a cualquiera cuando el enfoque debe ser el partido que sigue.

Esto es parte de los problemas que tienen los equipos grandes, ¿acaso los Jets tienen este tipo de preocupaciones?