¿Es el fin de las criptomonedas?

No es ninguna novedad que los inversionistas busquen obtener cada vez mayores rendimientos en los mercados financieros. Para ello, hacen uso de toda su experiencia para obtener el mayor provecho de su portafolio de inversión. Ello también implica tener un conocimiento del comportamiento futuro de los mercados. Se parte entonces de la importancia que juegan las expectativas sobre el desempeño de los activos invertidos a corto, mediano y largo plazo. Si estas no son claras y oportunas generan mucha incertidumbre, en consecuencia, lo más probable es que empiecen por retirarse del mercado vendiendo sus activos o postergando la demanda de nuevos.

Esto es lo que ha vendido sucediendo recientemente, ya que las cotizaciones de una buena parte de las criptomonedas han venido cayendo, es el caso del bitcoin, Ethereum, XBT y Terra USD, entre otras. Algunas de ellas están vinculadas, por cierto, con el precio del dólar, lo que complica más la situación.

Se sabe que invertir en este tipo de mercados depende fundamentalmente del precio de sus activos. Cuando los precios suben los rendimientos son altos. Sucede lo contrario cuando estos van a la baja. Las ganancias surgen entonces por diferencial que se pueda dar entre los precios. Se trata en particular de especular, es decir, de comprar barato y vender caro ya que opera bajo la lógica económica del mercantilismo. ¿Qué sucede entonces cuando las condiciones del mercado no son claras y se entra en un estado de incertidumbre sobre el futuro de la economía, y de los mercados financieros? Una caída en los precios.

Recordemos que desde finales del año pasado se ha venido anunciando que los precios de las monedas digitales han estado bajando. A esto se le suma el anuncio de la Fed de que va a continuar aumentando la tasa de interés de referencia para bajar la tasa de inflación. Como es difícil estimar hasta qué punto va a seguir la política monetaria restrictiva, la incertidumbre va a seguir siendo presa de los mercados financieros, lo que ha obligado a los inversionistas a deshacerse de sus criptomonedas para reducir su exposición al riesgo.

El resultado ha sido una pérdida o caída en los rendimientos de los portafolios de inversión. ¿Por qué entonces es importante conocer la trayectoria de la inflación resultado en parte de la política monetaria? Recordemos que los portafolios de inversión pueden estar ganando en términos nominales, no obstante, descontando el porcentaje de inflación pueden terminar con pérdidas cuantiosas en términos reales. En estas circunstancias, de no poder anticipar hasta que nivel van a aumentar los precios podría ocasionar pérdidas importantes. Es por eso, en parte, que las cotizaciones de las criptomonedas reaccionan a la baja porque los inversionistas empiezan a vender sus activos, ya que piensan que no van a poder ganarle a la inflación y/o al mercado.

En síntesis, aunque actualmente la situación es bastante complicada, es difícil prever que las monedas digitales desaparezcan, seguramente el mercado va a seguir operando , pero va a tardar varios meses en recuperarse, y sobre todo, porque esta incertidumbre se combina también con la falta de recuperación económica global, la escasez de productos de consumo y de materias primas, como los semiconductores que terminan por afectar a la industria tecnológica y en especial a la industria automotriz.



Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes