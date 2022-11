Ya se armaron los marchazos

Ahora resulta que le quieren enseñan a batear a lo jonronero. Le quieren vender lagarto a un peje. Se puede ser aspiracionista, fifí, ladrón, corrupto, clasista, racista, hipócrita, pero nunca, iluso y jamás inocente. De dónde sacan los conservadores que le van a ganar a marchazos al mero machuchón de las marchas. Algunos dicen que es el Rey del cash, pero en realidad el Rey de las marchas, de las movilizaciones, de los plantones y los bloqueos. No se pueden agarrar con AMLO a marchazos, él es profesional, ha dedicado una vida completa a esta disciplina, y la domina.

Muy envalentonados 10 o 12 mil mexicanos salieron a marchar en contra de la reforma propuesta por el presidente López Obrador para mejorar al INE, y lo único que lograron fue cucar al Presidente, quien ahora les responderá a marchazos.

No se dan cuenta que hay millones y millones de mexicanos agradecidos, que desde luego van a salir a adorar y dar gracias al Señor (desde luego que al señor Presidente, pues recuerde que estamos es un estado laico, protegido por un detente, pero laico), por las bendiciones recibidas.

Millones saldrán a las calles a darle gracias por la salud de calidad, gracias por el medicamento nuestro de cada día, que nunca nos falta; gracias por cuidarnos de los criminales; gracias por proteger nuestras vidas, en especial las mujeres, a las que las libra del feminicidio; gracias por no permitir impunidad; gracias por las pensiones de los abuelos; gracias por nuestra refinería, nuestro tren y nuestro aeropuerto.

Queridos conservadores, no se expongan al ridículo, que van a saber ustedes de tortas y refrescos, de llenar camiones, de cumplir cuotas de participantes por alcaldía, de convencer a los burócratas de dedicarle el domingo al Señor (nuevamente estamos hablando del señor Presidente) o de juntar a beneficiarios de programas sociales para que acompañen voluntariamente la movilización, desde luego, sin condicionar la entrega de apoyos a cambio de su asistencia.

En qué idioma hay que hablar para que se entienda que las marchas son de uso exclusivo de los ciudadanos que menos tienen, y no de los fifís que lo tienen todo y quieren más.

Demostraron su novatez en esto de las marchas al permitir que participaran algunos impresentables como “Alito” Moreno, Vicente Fox, Elba Esther Gordillo o Roberto Madrazo, entre otros.

Observen y aprendan. En la marcha del día 27, convocada por AMLO, para apoyar a AMLO y que encabezará AMLO, solo serán aceptados políticos de honorabilidad probada. En la vanguardia de la manifestación irán, del hombro de AMLO, demócratas como Manuel Bartlett y René Bejarano y filas atrás personajes como Mario Delgado y la exencargada de la lucha anticorrupción, Irma Eréndira Sandoval, quien como Bartlett es poseedora de muchos inmuebles, pero ambos pueden marchar con la frente en alto, porque todas sus casas, edificios y terrenos los compraron el fruto de su trabajo honrado, y aunque tengan cuentas bancarias abultadas, son pobres y austeros de corazón. Que diferencia, estas sí son, como diría AMLO, finísimas personas y demócratas probados.



Y sí, seguramente los medios fifís dirán al día siguiente que la marcha del día 27 fue una marcha de gobierno, que el partido llenó el Zócalo y las calles aledañas de acarreados, que fue una movilización clientelar, que fueron miles y no millones los asistentes, pero no se preocupe, pues el encargado de contar el número de participantes, la voz que dará la cifra oficial, será el mismísimo Martí Batres, que es más preciso que un cronómetro suizo. Y además de precisión, don Martí tiene una gran credibilidad, y si él dice que fue un millón, es un millón, él no acepta margen de error.

Además, será interesante ver a AMLO marchar por primera vez como presidente, y no como opositor. Imagine las consignas que gritará “No- estoy -solo, no -estoy -solo”. Y las que gritaran sus seguidores: “Es un honor-marchar con Obrador”. Y no estaría mal que marchara con algún estandarte, como lo hizo en la primera transformación el cura Hidalgo, desde luego que el lábaro no llevaría la imagen de la virgen, pero quizá podría decir Morena, o por el bien de México primero los pobres.

Y para aquellos racistas y clasistas que piensen que está marcha es de “nacos”, de “indios pata rajada”, entérense que se trata de una marcha de diseñador, pues, el propio Edy Smol, un fiel soldado de la trasformación, diseñó una playera para que marcha no solo se vea nutrida, sino muy estética y chic, se observarán ríos de color guinda moviéndose a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez y desbordándose en el Zócalo.

Así que no lo olvide, el día 27 todos a la marcha, todos al Zócalo a dar gracias por los beneficios recibidos por la 4T, y a escuchar y apoyar al padre de la transformación al que tanto le debemos los mexicanos, y ustedes, señores conservadores no se quieran agarrar a marchazos con AMLO porque van a salir espinaos, como diría el comandante Hugo Chávez.

ME CANSO GANSO. - El Presidente está enojado. - No le parece raro, que AMLO se preocupe y se enoje tanto por 10 o 12 mil conservadores fifís que salieron a las calles a su marcha para Instagram.