♫ y ♪ Qué de dónde amigo vengo/ de una casita que tengo/ por allá por Tepoztlán♫ ♪, puede cantar alegremente, y con la frente en alto, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, quien no podría ser presidente del Senado de la República y seguir viviendo en una vecindad.

Así que juntó sus dietas, su pensión del Bienestar, sus ganancias como youtuber y algunas otras busquitas, y se compró una casita de 12 millones de pesos en Tepoztlán, un Pueblo Mágico del estado de Morelos.

Así, el presidente Noroña dejó los pequeños cuartos de la vecindad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para mudarse a Tepoz y gozar de una casa de mil 200 metros cuadrados, que algún día terminará de pagar, pues no crea que soltó el mamacho de dinero de contado, sino que pagó un enganche y pidió un crédito. Nadie sabe a quién se lo pidió, a qué tasa, a qué plazo, pero eso no importa, pues cumplió con ponerlo en su declaración patrimonial, y cómo lo vaya a pagar, ese ya es cuento de él y a nadie le importa.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, en sesión plenaria de Morena (28/08/25) Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Este ha sido el año de Noroña. En agosto de 2024, cuando tomó posesión como presidente del Senado, Gerardo se declaró un plebeyo que llegaba al cargo más alto en la Cámara de Senadores; “es la hora del pueblo, y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir”. El poder no lo ha cambiado, pues un año después sigue siendo el mismo plebeyo en 2025, pero con una residencia en el pueblo Tepoztlán.Y sí, Noroña es millonario y eso no es un pecado en la Cuarta Transformación, que exige austeridad a sus miembros, pero como él lo ha dicho, “en lo personal no estoy obligado a la austeridad”.“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero, yo era franciscano, porque como hijo del pueblo estábamos bien fregados de ingreso económico y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición, éramos pobres” Así es, antes era pobre y austero, pero ahora, como los otros 17 millones de mexicanos, Noroña salió de la pobreza gracias a las políticas de la Cuarta Transformación.Así, gracias al milagro lopezobradoriano pasó de pobre a rico, pero él sigue siendo un plebeyo, que vuela en clase Premier, vacaciona en Europa, utiliza camionetas machuchonas y vive en una residencia de 12 millones. El buen Gerardo es lo que se podría identificar como un plebeyo del Bienestar.Noroña ha estado trabajando para ser candidato presidencial en el año 2030, y es lógico que haya comenzado a vivir como presidente; para ser, hay que parecer, y no hay hombre o mujer que haya salido del quinto patio de una vecindad para colocarse la banda presidencial. Él está preparándose para ser un mandatario que no esté obligado a la austeridad personal, pero sí a la austeridad en el gasto público. De llegar a la Presidencia de la República no se comprará una casa más grande ni más costosa, se irá a vivir, humildemente, a un palacio, el Palacio Nacional. Y de comprar un avión presidencial, ni hablar, él seguirá viajando austeramente en primera clase.Hoy Gerardo Fernández Noroña tiene 65 años, tendrá 70 años cuando asuma la Presidencia de la República, y cuando termine su mandato, alcanzará ya los 76. Entonces, podrá irse tranquilamente a Tepoztlán donde es dueño ♫ y ♪de una casita chiquita/ con jardines, alberquita /y calefacción central♫ y ♪.

ME CANSO GANSO. – La izquierda fifí

Noroña y su casita; Adán Augusto y su Barredora; el señor y la señora DATO PROTEGIDO, sus joyas y su ropa de diseñador; Andy y sus viajes a lejano Oriente; Haces y sus fiestas millonarias y excesos; Monreal, su helicóptero y sus preciosas botellas de Whisky The Mcallan. ¿Qué nuevo miembro de la izquierda fifí de Morena aparecerá la próxima semana? Atentos.