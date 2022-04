¿Y dónde demonios está mi litio?

¡Felicidades!, ya es dueño de toooodo el litio que hay en México. Ahora, sólo le falta encontrarlo.

La Cuarta Transformación lo hizo banquero, le dio su Banco del Bienestar. También lo convirtió en empresario aeronáutico al construirle su aeropuerto internacional, el AIFA. Y, próximamente, lo hará socio de los negocios ferroviario y de hidrocarburos, con el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, ambos proyectos, al igual que el Aeropuerto Felipe Ángeles, pertenecen a su empresa (suya de usted) Olmeca Maya Mexica, que es operada por las Fuerzas Armadas, para beneficio de todos los mexicanos.



La 4T lo convertirá en dueño de la empresa del Estado que se encargará de la exploración y explotación de su litio, algo así como Pemex pero que se podría llamar AMLITIO.

En sólo 40 meses usted pasó de ser un ciudadano sin fortuna y crónicamente expoliado, a un próspero socio de grandes empresas nacionales de talla internacional. Los panistas neoliberales le ofrecieron vocho, tele y changarro (Vicente Fox dixit), y no le cumplieron en 12 años de malos gobiernos. Los priistas, no solo no le dieron, sino que le quitaron hasta la camiseta. Pero ahora, la 4T cambió el changarro por empresas, y en vez de tele y vocho, le está entregando el valiosísimo litio. ¿Cómo le quedó el ojito?



Y cómo siempre, los conservadores, esos fifís incapaces de reconocer un logro de la 4T, dicen que de nada sirve que se haya pasado en el Congreso la ley minera del Presidente, que desde el martes pasado permitió que todo el litio que haya en nuestro territorio sea del pueblo de México. Estos aspiracionistas aseguran que solo se trata de un golpe mediático, de una farsa de AMLO, pues no se sabe cuánto litio hay en el país, ni donde está, si es que está. Mienten de manera contumaz.

Ya se verá quién lo busca y lo encuentra, pero el hecho es que cuando aparezca será de usted, y no de las voraces empresas extranjeras, que aún sin saber si hay o no hay, ya se lo quieren quitar al pueblo mexicano.



Recuerde que el que busca encuentra y alguien va a encontrar su litio. Lo puede buscar el Ejército, que ya ve usted que es bueno para todo. Se puede encargar esa tarea a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que al andar buscando a las más de cien mil personas desaparecidas que hay en el país, pueden toparse con las reservas de litio, y hasta sirve que esa dependencia hace algo de provecho para desquitar su presupuesto.

También, se puede reorientar el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro para convertirlo en Jóvenes Buscando el Litio. En la intensa búsqueda también podría participar el Instituto para Devolver la Pueblo lo Robado, porque, aunque gracias a la eficiente actuación de la 4T se evitó que nos lo robaran, es necesario que encontremos ese mineral que los codiciosos extranjeros pretendían hurtarnos cuando apareciera en la escena nacional.



Pero no se quiebre la cabeza pensando en quién lo buscará, de lo que debe estar seguro es de que su litio aparece porque aparece, ¡faltaba más! Y ahora mejor invierta su tiempo en planear qué va a ser todo el dinero que tendrá cuando su litio aparezca. Vaya pensado en que pronto podrá cubrir todas sus deudas o hacer aquél viaje con el que siempre ha soñado pero que nunca ha podido realizar.

Haga espacio en su casa, pues en cuanto aparezca su litio seguro recibirá costales y costales que podrá vender a alguien. Pero, tampoco quiero engañarlo: venderlo no será fácil, ya que, al igual que usted, 126 millones de personas tendrán en casa bultos de litio, así que no descarte tener que venderlo a los extranjeros, lo que no es un delito, pues el litio es suyo y pude hacer con él lo que le venga en gana.



Sin embargo, ahora usted, y sólo usted, que es el pueblo, tiene el control y verá como pronto tendrá en la puerta de su casa a un enviado de Elon Musk quien le rogará que le venda algo de su litio para las baterías de sus autos Tesla, o alguno que le suplique en nombre de Tim Cook, director ejecutivo de Apple, que le surta algo de su “oro blanco” para la pila de los iPhones y demás cacharros que dependen del valioso mineral para poder funcionar. Esta vez, gracias a la 4T, el pueblo de México tiene la sartén por el mango. ¡Felicidades y vamos por una nueva administración de la abundancia!

ME CANSO GANSO. - Ahora sí, a administrar la abundancia

No permitieron que, como Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, el presidente López Obrador nacionalizara la electricidad. Pero como López Portillo, administró la abundancia petrolera, ahora AMLO podrá administrar la abundancia del litio.

ME CANSO GANSO II.- Un poquito de litio para calmar la manía

Jamás, este Arlequín le recomendaría que usted, o alguien de su familia, se automedicaran, pero vale la pena que sepa que entre los muchos usos que su litio tiene está el de ser materia prima para producir medicamentos. Con carbonato de litio se fabrican medicamentos para tratar y prevenir episodios de manía. La Real Academia Española define manía como una “especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor” o como “extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o cosa”. ¿Le viene a la mente alguien que pueda tomar un poco de litio para los delirios o las preocupaciones caprichosas?