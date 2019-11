¿Usted es fifí conservador o pueblo bueno?

Por Arlequín

Vivimos tiempos muy confusos. En los 11 meses de la Cuarta Transformación las cosas han cambiado tanto que es muy posible que usted, por algún momento se desoriente y no le quede claro si sus ideas corresponden a las del pueblo bueno. O puede que por alguna mala compañía o influencia nociva, usted ha llegado a tener pecaminosos pensamientos conservadores o fifís, con respecto a las acciones del buen gobierno, de esta nueva administración que guía el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cobijado con los postulados de Morena.

Así que este Arlequín, que vino a este mundo solo para dos cosas: hacer serios análisis políticos y servirle a usted, le propone hacer un pequeño, pero muy efectivo, ejercicio para que de una vez por todas salga de dudas y se dé cuenta si es un ciudadano que sigue los postulados de Jesucristo y se porta bien, o si es necesario que se le ponga un bozal y lo lleven con un exorcista para que le saque los demonios neoliberales que habitan en su cuerpo y lo ponga en la ruta correcta de la Cuarta Transformación.

Ahí le van, las preguntas. ¡Tenga para que aprenda!



Primer ejercicio

Las fuerzas armadas realizan en Culiacán, Sinaloa, un operativo para detener a un narcotraficante solicitado por Estados Unidos y la operación fracasa. Por falta de planeación todo se convierte en un desliz táctico que obliga a las fuerzas armadas a poner en libertad al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”, luego de que el cártel saca a las calles vehículos artillados, a un grupo paramilitar y amenaza con convertir la ciudad en un río de sangre. Ante esta acción, ¿usted piensa qué?

1.- Tras fallar el operativo, un grave error, todavía le quieren vender la idea de que debe estar agradecido pues le salvaron la vida. Y cree usted que con esa decisión le abrieron la puerta al terrorismo, al narcoterrorismo, pues le dejaron claro a los carteles que la próxima vez que quieran doblar al gobierno solo tienen que amenazar con generar terror en la población y sus demandas serán cumplidas. Y lo peor, considera que son capaces de realizar un acto terrorista para demostrar que no solo amenazan, sino que pueden en realidad hacerlo. ¿O?

2.- Cree usted que la mejor decisión fue liberar a Ovidio. Que la captura de un narcotraficante no vale las de cientos, o quizá miles, que amenazaron con segar los sicarios del Cártel de Sinaloa. Que es mejor dar abrazos que balazos, que el fuego no se puede combatir con el fuego, que no se deben dar garrotazos al avispero. ¡Que amor y paz!



Segundo ejercicio

Investigaciones periodísticas dan cuenta de que el expriista y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, posee una gran fortuna, muchas propiedades y es socio de empresas. Y todo ello lo ocultó en sus declaraciones cuando aceptó el puesto por parte del Presidente. Y ahora mismo se encuentra bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública. ¿Usted piensa qué?

1.- El director Bartlett, debería renunciar al cargo, o al menos separarse de él, mientras es investigado para conocer si en verdad mintió al no declarar conflictos de interés propios y de su familia por ser dueños de varias empresas, incluyendo algunas que hacen negocios relacionados con el sector de la energía. Además de que también “omitió” declarar, como lo obliga la ley, que él y su familia son dueños de una gran cantidad de inmuebles. ¿O?

2.-Don Manuel es un buen hombre cuya vida siempre lo ha llevado a ser víctima de calumnias... Primero, en su época de priista, fue acusado injustamente de haber propiciado la caída del sistema electoral que permitió el fraude que puso en la presidencia de la República, a Carlos Salinas de Gortari y que dejó fuera al entonces candidato de la izquierda, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y que ahora, en su época de morenista, nuevamente es víctima de la calumnia y las envidias; que lo señalan como dueño de una fortuna y como un zar de los bienes raíces, además de un empresario con intereses que mintió en su declaración patrimonial.



Tercer ejercicio

A la llegada del actual gobierno, el de la Cuarta Transformación, se ordenó la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco. Una obra que fue calificada como faraónica y con evidencias de grandes actos de corrupción en torno a ella. Al momento de su cancelación el gobierno entrante dijo que la obra se encontraba con 20% de avance, que su cancelación costaría unos 2 mil millones de dólares y que el costo total de construir la terminal área sería de 5 mil millones de dólares. ¿Usted piensa qué?

1.- El aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco y en cuya obra ya se había invertido una millonaria suma debió de continuar. Que se debieron de haber cancelado los contratos que se otorgaron por medio de actos de corrupción. Que la construcción se hubiera realizado con mayor austeridad con el fin de tener un aeropuerto funcional y digno. ¿O?

2.- Que es un gran éxito pues se trataba de la obra emblemática del sexenio de Enrique Peña Nieto y que bien vale gastar 2 mil millones de dólares, o los que hagan falta, con tal de no darle ese gusto a los neoliberales. Y que con menos dinero se construirá un aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, más austerito, pero eso sí con el sello de la 4T. Además esta en pro del ambiente, pues se salvó un lago y a millones de patos... Y por si fuera poco se cumplió una promesa de campaña.



Un último ejercicio (solo para que amarre bien el diagnóstico)

A los hechos del 17 de octubre en Culiacán en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán ¿usted le llamaría?

1.- El Culiacanazo. ¿O?

2.- El error de otoño.





Resultados:

Si contestó, en todos los casos, con la opción número 2 es usted un buen cristiano, un buen mexicano y un integrante orgulloso del pueblo bueno ¡Felicidades! Si por mala suerte respondió a todas las preguntas con la opción 1, es usted un conservador, un adversario del cambio, un fifí y neoliberal que muerde la mano del que le quitó el bozal. ¡Fuchi, guácala! Si un mayor número de veces optó por las respuestas con el número 2, y menos por las número 1, no se alarme, tiene remedio. Solo le hace falta tener otros datos y dejar de leer, escuchar o ver lo que escribe la prensa fifí, lo que se dicen en las radiodifusoras conservadoras y lo que se transmite en la televisión neoliberal y prestar más atención a las benditas redes sociales y a los portales alternativos que han nacido con este sexenio, pues recuerde que son un ejemplo de objetividad, pluralidad, ética e independencia.



ME CANSO GANSO I.- La claverita del Arlequín:



¡Pronto! ¡Pronto! Traigan el botiquín pues en una pelea entre chairos y fifís ha salido descalabrado el Arlequín. ¡Pronto! ¡Pronto! Traigan el botiquín pues en una pelea entre chairos y fifís ha salido descalabrado el Arlequín. Muy tarde llegó la ayuda, el Arlequín ha fallecido, su trabajo infame ha hecho ya la huesuda.

Al pasillo de la muerte ha llegado el Arlequín y se ve que la parca ha estado trabajando sin fin. Hay una larga fila y, al principio de ella, muchos cadáveres políticos hacen bolita; dicen que todos ellos murieron luego de asistir a una boda maldita. Ahí están casi todos los de la boda. Te los llevaste canija muerte sin demora, agarraste parejo, te cargaste hasta al ministro Medina Mora. Más adelante en la fila está Manuel Bartlett. Al parecer la pelona no lo perdona, no tiene de él piedad se lo lleva a pesar de que le ofreció como moche regalarle una propiedad. Detrás de Bartlett viene Alfonso Durazo. Antes de llevárselo, la catrina lo dejará un buen rato encerrado en un frío calabozo y le podrá su bozal por mentiroso. Al fin le toco su turno al Arlequín. La muerte ordena que ya lo lleven al pozo. Se acabaron los viernes de sarcasmo y gozo.



ME CANSO GANSO II:



¡Jesus Christ¡ “El propósito (de mi gobierno), repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo para los más necesitados, esto es humanismo, es justicia social y es también cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren: ¿por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿por qué lo espiaban y lo seguían? por defender a los humildes, por defender a los pobres, esa es la historia”. (Presidente Andrés Manuel López Obrador).