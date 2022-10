Última hora, nuevo hackeo del ArleLeaks

En la computadora de este Arlequín unas guacamayas dejaron varios documentos archisecretos. Nada que ver con lo que hasta ahora se ha dado a conocer como resultado del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo de “hacktivistas” llamado Guacamaya Leaks. Esos han sido solo pellejos, en los AlrleLeaks encontrará puro filete, solo carnita de la buena, corte Wagyu.

El primer documento encontrado es, nada más y nada menos, el testamento político de AMLO. Recuerda usted que el líder máximo de la Cuarta Transformación dijo que ya tenía su testamento político para que en caso de que -Dios no lo quiera- nos llegara a faltar, él había dejado instrucciones de quién tendría que continuar su obra. Pues, esa persona no es otra que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El testamento fue realizado en Tabasco, en la notaría del prestigioso fedatario Adán Augusto López. En el documento llama la atención una cláusula que señala que, en caso de que por alguna razón la heredera no pudiera cumplir con la voluntad de AMLO, el beneficiario sería el propio notario Adán Augusto. Curioso detalle y un dato ultrasecreto.

Otro documento hallado, da cuenta de la verdadera razón por la que el helicóptero Black Hawk de la Marina, en el que fallecieron 14 elementos de la Armada, se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, el mismo día de la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero. La versión pública detalló que la causa del fatal accidente fue que la nave se quedó sin combustible. Aunque el percance sí tuvo que ver con el combustible, la versión que se dio a conocer tiene un matiz. En realidad, los peritajes indican que a la aeronave le pusieron Magna en lugar del Premium. La decisión fue equivocada, pero también dejó una enseñanza a la Cuarta Transformación. Demostró que las políticas de austeridad republicana y de pobreza franciscana no siempre son buenas. El peritaje, también concluye que además de que se usó Magna, se sospecha que una parte del combustible era huachicol, pero eso aún no se ha confirmado.



Hurgando en el mar de documentos apareció uno muy interesante. Es la relación de las grabaciones intervenidas al presidente Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, que le fueron entregadas a la gobernadora Layda Sansores para que las usara a discreción. Se trata de seis Terabytes de conversaciones entre “Alito” y muchos personajes de la política nacional. Unos 5.9 Terabytes, son de lenguaje soez, y en el resto, se pueden encontrar importantes pactos y compromisos políticos hechos por Moreno, en especial, con Morena.

Otra joyita que apareció, es el verdadero récord de bateo del presidente López Obrador. Aunque él, en las mañaneras asegura: “estoy bateando arriba de 300”, en realidad no es así. La cifra es mucho, mucho, menor. Le explico por si a usted, por alguna razón no le gusta el nuevo deporte nacional del sexenio, el beisbol. El promedio de bateo se obtiene entre los turnos al bat y las veces que el bateador pega de hit. Dar hit en tres de cada 10 turnos es un gran promedio. En la temporada de las Ligas Mayores de Beisbol, que acaba de finalizar, el mejor bateador terminó con un promedio de .326, es decir bateó de hit, un poco arriba de 300, el mismo récord que el Presidente dice tener.



Pero no vaya usted a pensar que el mandatario miente. Recuerde que en la 4T nadie roba, miente o traiciona. Él dice esa cifra para motivar al pueblo, para animarlos a que sean siempre los mejores, a que busquen metas altas. Si alguien es bueno para domar pandemias, para acabar con la violencia en el país, para crear un sistema sanitario como los que hay en los países nórdicos y para acabar con la corrupción, como lo ha hecho AMLO, qué más da si batea o no de 300.

En otro de los papeles, que en la parte superior derecha tiene un sello que dice ULTRASECRETO, se encuentra escrita la “receta de la casa para preparar tamales de chipilín”. Usted se preguntará: ¿por qué se trata de un documento secreto? La respuesta es muy sencilla. Cada vez que los grandes empresarios comen de esos tamales acaban por dejar millones y millones de pesos para proyectos del Presidente. Recuerde que en la primera tamaliza, los machuchones cooperaron para comprar boletos para la rifa del avión presidencial. En otra tamalada en Palacio Nacional, en julio, AMLO invitó a los empresarios a comprar billetes de la Lotería Nacional para el sorteo del 15 de septiembre. El dinero recabado en el sorteo se irá hacía una coinversión público-privada de 8 mil millones de pesos para la construcción de la presa Santa María, en el sur de Sinaloa.



Así que usted dirá si esa receta es valiosa o no. Desde luego, que no voy a cometer la canallada de revelarla, solo le digo que uno de los secretos, es que todos los insumos vienen del Edén, mejor conocido como Tabasco.

En la minería de datos realizada a los documentos aparece uno muy raro, sobre el cual habrá que seguir indagando. Se trata de facturas por grandes cantidades de croquetas para mascota. En los pedimentos se especifica que varios costales de este alimento deben de ser entregados antes de las 7 de la mañana de lunes a viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Por la cantidad del pedido, se ve que alimentan a varios animalitos. Ahora, habrá que investigar para qué sirven tantas croquetas mañaneras. Lo mantendré informado.



Lo que no apareció, por más que fue una búsqueda intensa, es algún certificado escolar de la señorita Liz García Vilchis. Así que se seguirán revisando con cuidado los documentos para saber si Liz es filósofa, comunicóloga, doctora en ciencias o locutora profesional. En algunos de los millones de bytes aparecerán sus certificados de estudios. Yo le aviso cuando los localice.

Esta información es sólo una probadita de todo lo que hay en esos documentos, así que espere algunos otros ArleLeaks. Y como diría el jefe máximo de la 4T, “todos somos Assange”.

ME CANSO GANSO. - Nos robaron en Nobel

Cuando usted nos haga el favor de leer este texto es muy probable que ya se conozca quién es el ganador del Premio Nobel de la Paz. Lo que sí le puedo adelantar es que según los informes que una guacamaya compartió con este Arlequín, nuestro presidente no será el ganador. No importó que haya lanzado un plan de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania. Tampoco que estuviera en el camino de sentar en la mesa del diálogo a Belinda y Christian Nodal. Todo indica que la mafia del poder metió la mano, y sacó de la competencia al líder máximo de la 4T. Sin embargo, todavía nos queda la esperanza de que quizá el Nobel de Medicina 2023 pueda ser para el doctor Hugo López Gatell. Cruce los dedos y en caso de que no sea un resultado favorable para la causa de la 4T, grite: “¡Voto por voto, casilla por casilla!”.