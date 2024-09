Reelección, reelección, reelección, que siga AMLO

En momentos oscuros y tristes como este, uno se pregunta si el apotegma de Francisco I. Madero, “sufragio efectivo no reelección”, está fuera de época. Claro que el apóstol de la democracia acuñó esa frase para impedir la continuidad de una dictadura, pero ahora que vivimos en una democracia plena deberíamos tener la oportunidad de que el mejor presidente que hemos tenido en la historia de México siga dirigiendo los destinos del país, hasta que la vida se lo permita.

Podríamos aprender de otras grandes potencias mundiales que gozan, o han gozado, de ese privilegio, como Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, y otras grandes democracias en las que el tema de la relección ya no es un impedimento para que el pueblo conserve el máximo tiempo posible a un líder, de esos que surgen en un país cada cien años, o más.

Pero, como el hubiera no existe, hay que ser fuertes, vivir el duelo, y aceptar que sí, en unos días se nos va para no volver.

Se va, pero nos deja dos consuelos: a una mujer, que desde ahora podemos asegurar que será la mejor presidenta que ha tenido México, y para el relevo, un rayito de esperanza, a su retoño, Andy, que con muchos mimos y paciencia, seguramente florecerá, y en 2030 estará listo para iniciar la construcción del tercer piso de la 4T.

Y, desde luego, que a Andy le será más fácil, pues para entonces el sistema de salud será el mejor del planeta. Habrá más hospitales de alta especialidad que farmacias del Doctor Simi y una Megafarmacia, con todos los medicamentos del mundo, en cada esquina.

Los encargados de los almacenes deben tener documentos de respaldo, dice el despacho auditor. Archivo El Unviersal

Ya habrán pasado 12 años sin un solo acto de corrupción, y con el dinero que se recupere, no solo alcanzará para devolver al pueblo lo robado, sino para cambiar todo el drenaje, y hasta alfombrar, todas las calles de Chalco.

Habrá trenes transoceánicos, transcontinentales, transatlánticos y quizá transplanetarios; aeropuertos en todas las ciudades del país; internet de alta velocidad en cada rincón del territorio nacional y cero pobres

Para entonces, la aerolínea Mexicana realizará su primer vuelo turístico a la luna y estará en marcha la estación espacial Quetzalcóatl 1. La refinería de Dos Bocas será cerrada y en su lugar se instalará la primera fábrica de automóviles eléctricos cien por ciento mexicanos creados por los mismos científicos que crearon los ventiladores mexicanos para la pandemia de 2019.

La refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas, Tabasco, debe entrar en operación este mes, de acuerdo con el propio gobierno federal. Foto: Archivo El Universal

La Fábrica de Autos del Bienestar, se encargará de que cada mexicano que lo desee pueda acceder a un auto eléctrico con cero emisiones contaminantes, con precios muy bajos y con créditos a la palabra. Las encargadas de que salga el primer auto de esta fábrica serán, la entonces exgobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y la exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) en el gobierno de AMLO María Elena Álvarez-Buylla, quien fue le encargada de que se desarrollara la vacuna mexicana contra el Covid y los ventiladores para que fueran utilizados en los hospitales mexicanos para atender a los enfermos graves durante la pandemia.

En seis años, los carteles de las drogas ya estarán tan consentidos y abrazados que habrán entendido de que eso de producir, vender y exportar drogas está muy mal y entonces comprenderán que el dinero es el papá y la mamá de diablo, como se los dijo AMLO en el 2018. Se habrá acabado la extorsión y el secuestro, y los militares ya estarán en sus cuarteles.

En el México del 30, después de los luminosos gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, las preocupaciones del presidente Andy serán otras, tendrá los desafíos propios de una potencia mundial, ya no los problemas de inseguridad, desigualdad y falta de desarrollo, que tuvo que vivir Andrés I.

López Obrador en su mañanera del 26 de septiembre. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Vendrá el problema feliz de administrar la riqueza y seguir el ejemplo de papá, pero esta vez, el lema tendrá que cambiar un poco, pues como no habrá pobres, quizá el nuevo podría ser: “por el bien de todos, primero los López”.

Son zapatos muy difíciles de llenar, los modestos y raspados de AMLO, y los de tacón de Sheinbaum, pero el muchacho tiene madera y en las venas lleva la sangre transformadora, por lo que tiene todos los elementos para ser, al menos, igual de grande que su padre.

Y sí, la realidad es que hoy la reelección no existe, pero, por ahora, lo más cercano es la herencia democrática, y una manera de poder llevar esta pena que nos causará la ausencia de AMLO, es pensar que en solo unos años más tendremos a su hijo viviendo en Palacio Nacional y llenando, al menos un poquito, el enorme hueco que nos deja en el corazón el retiro del mejor presidente en la historia de México.

Así que, a limpiar esas lágrimas y comencemos a practicar el siguiente cántico: “Es un honor, estar con Andy hoy”.

Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde Luján rindieron protesta ayer a sus nuevos cargos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

ME CANSO GANSO. – AMLO olvida mencionar un detallito

“Sólo que fuese un ambicioso, vulgar, politiquero, estaría pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, mesías como me llamó (Enrique) Krauze, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos. Tampoco a la gente”. Gran promesa del presidente López Obrador, aunque omitió comentar el detallito de que dejaría a su hijo al cuidado del rebaño.