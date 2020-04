Puras noticias falsas sobre la 4T

¿No le parece increíble la cantidad de noticias falsas que circulan estos días de pandemia? Los conservadores están desatados, pero usted, queridísima lectora, queridísimo lector, estoy seguro que es muy inteligente y será capaz de diferenciar entre la información única y verdadera que nuestro gobierno da a conocer todos los días, y la tendenciosa que generan muchos medios de comunicación que, al parecer, le tienen ojeriza a la Cuarta Transformación y a su líder máximo, y se dedican a ver desabasto en donde hay abundancia, muertos por Covid-19 donde hay difuntos por neumonías atípicas y pandemias donde hay gripas.

Así son los medios fifís, unos opositores al régimen que extrañan la corrupción de antaño, de ésa que se acabó con la llegada de la única y verdadera 4T. Pero para que a usted lo engañen está muy difícil, como diría un sabio tabasqueño: “el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”. Recuerde que no son vacaciones, así que, junto con este Arlequín con tapabocas, analicemos quién miente y quién dice la verdad.

VERDÁ: “Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus”, aseguró ayer en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

MENTIRA (recuerde que la mentira es el diablo): La prensa ha transmitido testimonios de médicos que dicen que no hay guantes, tapabocas, ni materiales suficientes para protegerse cuando tratan a pacientes contagiados por Covid-19.

En esta ocasión es fácil identificar que el Presidente tiene la razón y la prensa miente. A ver: ¿cuándo ha ido usted a su clínica del IMSS o del ISSSTE y le han fallado con sus medicamentos? ¿Cuándo ha oído que algún interno en estas instituciones tenga que comprar algún material sofisticado como gasas o papel sanitario? ¿Cuándo se ha enterado de que una persona permanece días y días sobre una camilla, en un pasillo del hospital, porque no hay una cama para internarlo? Pues si los materiales, equipos y camas nunca faltan en una situación normal, es imposible que vayan a fallar ahora, y menos aún cuando el gobierno está trayendo aviones cargados con toneladas de insumos médicos y equipos. En una de esas, hasta nos sobran para ayudar a algún país, como Estados Unidos, donde están haciendo falta ese tipo de implementos y equipos.

Así que ésta se cae por su propio peso. Punto para el gobierno que ya está “preparado para enfrentar la situación”, y tache para la prensa que sólo “cuenta las podridas”.

VERDÁ: En los hospitales del IMSS no hay un brote de contagios de Covid-19 en médicos y enfermeras.

MENTIRA: La prensa asegura que en hospitales del IMSS en el Estado de México, Baja California Sur, Coahuila y Morelos, se han presentado 89 contagios del personal de las unidades médicas y se han registrado ya cinco muertes.

Esta información es engañosa, pues es cierto lo de los contagios y el número de muertos. Son cifras que el propio IMSS acepta. Pero el mismísimo director general del Seguro Social, Zoé Robledo, asegura que no se contagiaron en los hospitales. Sabrá Dios de dónde traían ya el bicho estas doctoras, doctores y personal de enfermería, pero de que no fue en los hospitales del instituto, no fue.



Zoé Robledo, director del IMSS. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

La prensa, aunque habló con los compañeros de trabajo de los médicos, e incluso con algunos de los propios infectados, no hizo su trabajo completo pues sólo se limitó a decir que muchos de ellos no contaban con el equipo de protección necesario cuando atendieron a pacientes que resultaron con Covid-19. Los periodistas asumieron que por ese lado les llegó el contagio. Pero nunca les preguntaron si en las ultimas semanas habían viajado a China, Italia, Nueva York, España o cualquiera de esos países o ciudades a donde suelen viajar constantemente la mayoría de los médicos del sector salud. Es quizá en uno de esos viajes dónde suponen las autoridades que se pudieron contagiar, y no atendiendo a los pacientes con sus equipos de protección que les son proporcionados con suficiencia por el Seguro, para su seguridad (valga el exceso de seguridad).

Así que punto para Zoé, y tache para la prensa amarillista y neoliberal.

VERDÁ: México no recompró a China una gran cantidad de cubrebocas que le vendió en febrero pasado a un precio 30 veces más alto.

MENTIRA: Nuevamente la imprecisión de la prensa. El famoso rockstar del gobierno federal, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es cierto que en febrero México le vendió a China una gran cantidad de cubrebocas, incluso aceptó que quizá México debió de haber detenido esa venta. También dijo que es verdad que ahora México le tuvo que comprar a China una fuerte cantidad de estas máscaras, más de un millón para empezar, pero es mentira que se haya pagado 30 veces más que el precio al que México le vendió a los chinos. Por educación, pues hablar de dinero cuando se trata de una emergencia no es nada elegante, don Hugo no dijo cuántas veces se elevó el costo de las máscaras protectoras. “En retrospectiva, tal vez, no deberíamos de haberlo hecho…y no es 30 veces, es menor”, respondió López-Gatell a la prensa cuando le preguntó sobre la venta a China.

Así que pudieron ser 10 ,15,20,25,29, pero no 30 veces más caras las máscaras (valga tanta máscara).

Entonces, cero y van tres. Punto para el doctor López-Gatell, chulada de la 4T, y una espantosa equis, tache, para la prensa camajana.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Y así nos podemos seguir hasta la Pascua, y en cada caso se demostrará que la 4T no miente, no traiciona, que tiene un prestigio que cuidar, que no es igual que los anteriores regímenes corruptos que engañaban a la gente, que quien miente es la prensa que está al servicio de los conservadores que no quieren que les quiten los privilegios de los que siempre han gozado.

Pero no todo está perdido. Claro que hay prensa buena. Prensa que sí pregunta bien y que no anda de criticona. Prensa que se porta bien. Prensa que no es opositora, sino que sabe apreciar en lo que vale, la abnegación y el sacrificio de este gobierno, que dicho sea de paso, cada vez gana menos y hasta voluntariamente dona su aguinaldo a la causa. Prensa que no adula, sino admira. Prensa que no recibe embutes del gobierno, sólo alguno que otro inocente favorcillo. Prensa que le viene como anillo al dedo a la 4T.

Y están también las benditas redes sociales, aquellas en las que sobran los datos confirmados, la investigación, la validación y en las que usted puede confiar, casi ciegamente, y digo casi pues de cuando en cuando se cuela por ahí una noticia falsa.

Ahora, ya sabe entonces quién dice la verdá, y quién miente.

ME CANSO GANSO: TOCO MADERA. “Imagínense que nos vaya mal, toco madera y me hinco, pero una situación como la de Guayaquil, ya me los imagino a todos éstos, con equipos especiales, gorras y con el micrófono ahí haciendo entrevistas a los enfermos…”. (Presidente Andrés Manuel López Obrador. 8 de abril de 2020). Ahora ya sabe qué hacer para evitar una crisis. Toque madera, no falla.