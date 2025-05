¿Para qué queremos visas de EU?

Iniciamos esta semana con la noticia de que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y tras conocerse el hecho, muchos pronostican que está por venir un desvisadero de funcionarios mexicanos. Ante esta situación, los funcionarios federales, estatales y municipales deben seguir la estrategia que utiliza la presidenta Claudia Sheinbaum ante todas las amenazas y amagos que vienen del gobierno de Donald Trump: serenidad y paciencia. Y, si lo analizamos serena y pacientemente, podremos darnos cuenta de que perder la visa de los Estados Unidos no es el fin del mundo; siempre hay muchos lugares a los cuales los miembros de la Cuarta Transformación pueden viajar.

Destinos a los que pueden ir a gastar sus modestos sueldos. Desde luego, la primera opción es viajar dentro del propio país y gastar en México sus pesos fortachones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: /AP

Y para qué ir a Nueva York, si se puede viajar a Managua. En Estados Unidos, el gobierno ha creado un clima poco propicio para los mexicanos, y en Nueva York se han lanzado varios operativos antinmigrantes, qué necesidad hay de ir a un lugar donde los mexicanos no son apreciados. En cambio, en Nicaragua tenga la seguridad de que los mexicanos serán recibidos como reyes por el gran demócrata Daniel Ortega y por la verdadera mandamás, su esposa, Rosario Murillo, quienes juntos copresiden esta robusta democracia.En Nicaragua, los morenistas y miembros de la 4T no solamente no necesitarán de visa, sino que se sentirán como en casa, pues esta nación ha alcanzado la fase superior del nepotismo, pues Ortega no dejó a su esposa sentada en la silla presidencial, sino que trajo otra silla y sentó a Rosario a su lado, como copresidenta de la República de Nicaragua. ¿Qué otro país está tan avanzado como para tener dos presidentes y que además sean esposos?

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, posa para la foto en una cumbre del ALBA en el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, el martes 14 de diciembre de 2021. Foto: AP

Este sería el destino ideal para morenistas como los Monreal o los Salgado Macedonio, que aún tienen mucho que aprender sobre el nepotismo democrático, pues ellos solamente han heredado sus cargos a hermanos o hijos y quieren seguir haciéndolo, pero imagine qué chulada sería que en 2027 el estado de Zacatecas estuviera gobernado por Saúl y David Monreal, o el estado de Guerrero por Félix Salgado y su hija Evelyn Salgado.Y, para qué ir a Miami si se puede viajar a Varadero, Cuba. Para entrar a la isla, lo único que tiene que hacer es pagar 517 pesos mexicanos por su visa, y sin importar que usted sea miembro de la Chapiza o la Mayiza, recibirá en pocos minutos su visa de turista. Y si usted es miembro de la 4T se sentirá como en casa, gozará de pura austeridad. Ahí sí hay pobreza franciscana, no se gasta en lujos, la mayoría solo tiene un par de zapatos, y pocos, muy pocos cubanos podrán traer el equivalente a 200 pesos mexicanos en su cartera, requisitos que estableció el creador del movimiento para entrar al cielo de la Cuarta Transformación. Hospitales precarios, falta de medicinas y mucha inseguridad harán que los políticos oficialistas mexicanos sientan que están en el paraíso, donde es un honor ser pobre.Y, si ya no pueden ir a Washington, siempre habrá otras capitales que reciban a los cuatroteistas con los brazos abiertos. Por ejemplo, Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, país que tantos hermanos venezolanos nos ha mandado últimamente a México. Qué contento se va a poner el presidente, y adalid de la democracia Nicolás Maduro, quien tanto gusta de la música ranchera mexicana y de la compañía de amigos que piensen como él.Además, para ir a la capital venezolana, es posible que pronto pueda viajar con mucha austeridad, pues ahora que Mexicana, la línea aérea del bienestar con precios para el pueblo, compre sus nuevos aviones, se podría inaugurar la ruta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Carcas. Entonces, quizá le saldrá más caro el taxi de su casa al AIFA que el boleto a Caracas. Por lo pronto, puede usted viajar a la hermana República Bolivariana de Venezuela por Conviasa, la aerolínea del gobierno del presidente Maduro, que, por más o menos unos mil dolaritos, lo llevará desde el Felipe Ángeles al Aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela, y de regreso al AIFA. Y, curiosamente, al igual que la gobernadora de Baja California, Conviasa no tiene visa para los Estados Unidos, pues desde 2020 el gobierno tiene sancionada a la aerolínea y restringió su paso aéreo por el territorio estadounidense. Y si ya de plano se quiere hacer un viaje largo, ahí está Rusia o Corea del Norte, naciones que no se ponen sus moños y que con gusto otorgarían visas a los transformadores políticos mexicanos.Así que, doña Marina del Pilar, no se agüite, las visas estadounidenses están muy sobrevaloradas hoy en día. La vida es más que los centros comerciales y parques de diversiones gringos, si ellos no quieren que usted u otros miembros de la 4T vayan a gastar o invertir su dinero en su país, pues se lo pierden. Nadie se ha muerto por no tener una visa de EU, y no vale la pena rogarles para que se la devuelvan.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Quizá el único caso en el que incluso el gobierno de México sí podría rogar al gobierno de los Estados Unidos por una visa es el del senador Gerardo Fernández Noroña, pues sería muy conveniente suplicar a Washington que se la cancelen, pues con la manera que tiene de viajar y los lujitos que le gusta darse, pronto podría llevar al país a una crisis económica.Amigo cuatreista, dese cuenta de que usted vale mucho y que para nada necesita una visa de los Estados Unidos.

ME CANSO GANSO

¿Y para cuándo las sanciones de México a los huachicoleurus EU? – Una regla de oro en la diplomacia es la reciprocidad, así que, si a los sospechosos y delincuentes de México se les pone en una lista de indeseables, ¿cuándo México notificará a empresarios de Estados Unidos que compran petróleo robado a Pemex por los cárteles mexicanos, lo refinan y lo revenden a otros países. ¿Cuándo declarará el gobierno mexicano a estos empresarios como terroristas y les dirá que no pueden entrar al país porque son unos huacicolerus.