¡Mi socio, el verdadero amigo de la 4T!

Si usted, querida lectora, querido lector, tiene dos personas que dicen ser sus amigos, ¿en quién de ellos confiaría más? En el rico, que presume de ser su socio, pero que quiere abusar de la confianza que le dio y que de una manera abusiva intenta aprovecharse para ser el principal ganador de esa sociedad, y que, además, conspira para que sus adversarios lo perjudiquen.

O, en el amigo pobre, aquél que, aunque no tiene muchos recursos, de manera totalmente desinteresada y sincera le brinda ayuda, e incluso, lo llena de alegría con su música en tiempos complicados.



¿En cuál de ellos confiaría más? La respuesta es muy obvia, pero también le deja clara la razón por la que el presidente López Obrador prefiere a los cubanos que a los estadounidenses.

El gobierno de los Estados Unidos, dicho por el propio AMLO, se dedica a dar dinero a organizaciones para que critiquen, ataquen y obstaculicen algunas de sus obras insignia de infraestructura, como el Tren Maya, y a tratar de violar la soberanía nacional al querer que compañías estadounidenses se apropien del petróleo y la electricidad de los mexicanos.



Así son y así han sido históricamente los estadounidenses, desde luego, con sus honrosas excepciones, como el caso del embajador de Estados Unidos en México, sí leyó bien, el embajador de Estados Unidos en México, no el de México en Estados Unidos, bueno, Ken Salazar, para que no haya duda.

Son muchos los detalles en los que el gobierno mexicano ha dejado claro que, una cosa es ser vecinos, y otra, ser amigos. Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es otra cosa. Se trata de mensajes, algunos muy claros y otros más sutiles, pero que muestran que el corazón de la 4T está del lado correcto, a la izquierda, como debe ser.



“Cuando toda la gente está de acuerdo y los dueños de los terrenos por donde va a pasar el Tren (Maya) están dando todos su anuencia, los campesinos, los propietarios, todos … llegan de la Ciudad de México, y de otras partes del país, pseudoambientalistas, financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos”, dijo así, claramente y sin ambages, el presidente López Obrador.

Y desde luego, ante la intervención del gobierno de Joe Biden, hay que defender la magna obra, no porque se trate de un caro capricho del Presidente, no señor, aquí estamos hablando de la soberanía de México y de la seguridad nacional.

“Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar obra de seguridad nacional, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, porque es una obra prioritaria, porque se están aplicando tácticas dilatorias porque no hay justicia expedita”, expuso el Presidente.

Un amigo no intenta violar la soberanía nacional y, mucho menos, amenaza la seguridad del país. ¡No, señor!

Pero afortunadamente, así como existe el mal, también está el bien, y la Cuarta Transformación cuenta con varios cuadernos de doble raya que siempre están listos para ayudar sin esperar recibir nada a cambio. Para ellos, solo hay cariño, pues recuerde que, amor con amor se paga, y para ellos hay detalles y muestras de solidaridad.



El día más importante para el país, el 16 de septiembre, se le dio al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el honor de dirigir un discurso en el zócalo de la Ciudad de México. En este año, en solidaridad con el mandatario cubano, quien no fue invitado por Biden a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, en protesta, el presidente López Obrador no asistió a la reunión. Así se trata a un verdadero amigo.

Mientras unos son tachados de conspiradores, de violadores de la soberanía y de pensar que México es una “colonia” o un “protectorado”, otros son un ejemplo para la humanidad.

“El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad”, dijo AMLO el pasado 16 de septiembre frente al presidente Díaz Canel el zócalo de la capital mexicana.

Numancia, una desaparecida población celtíbera que se situaba en la provincia española de Soria enfrentó y resistió por 20 años los ataques del imperio romano, y luego de más de un año de hambruna, decidió poner fin a la resistencia, y la mayoría de sus habitantes optaron por el suicidio antes de permitir se esclavizados.



Hoy Cuba vive seis décadas de bloqueo del imperio estadounidense, y para AMLO es la actual Numancia, aunque, desde luego, no se espera que la cosa acabe en suicidios.

Y si, puede ser que en Cuba no exista la libertad de expresión, que no haya elecciones libres, que el respeto a los derechos humanos no sea su fuerte, pero son muy resistentes.

Además, han logrado avances envidiables para la 4T, cosas que el actual gobierno mexicano desearía que existieran en México. Por ejemplo: medios nacionales que no criticaran al gobierno; austeridad, incluso pobreza franciscana, en el estilo de vida, nada de lujos, nada de extravagancias; jueces comprensivos que no tuvieran la manía de suspender obras del gobierno con tonterías como la ecología, entre otros muchos.



Además, mientras los cubanos nos mandan a sus médicos, quienes dejan la comodidad de sus consultorios y hospitales en la isla para venir a llevar atención sanitaria a los lugares más violentos y apartados del país, donde los señoritingos y fifís médicos mexicanos no quieren ir a servir a sus compatriotas.

En cambio, los Estados Unidos son solamente nuestros principales socios comerciales, el país con el que compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera y la nación de la que llega el mayor número de divisas, que son enviadas por los millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense y que representan casi dos veces los ingresos petroleros que recibe México. Como verá, es solo dinero, pero nada de cariño.



Pero además de los datos duros, hay “otros datos” -diría ya saben quién-, son mensajes sutiles, pero muy importantes. Por ejemplo: en la mañanera suenan canciones de los cubanos Silvio Rodríguez y Amaury Pérez; de muchos mexicanos, desde la Sonora Santanera, Los Tigres del Norte, Juan Gabriel, Armando Manzanero, hasta Chico Che, entre otros. También del panameño Rubén Blades y el grupo puertorriqueños Calle 13, pero hasta ahora, ningún artista estadounidense ha llegado a la playlist en Spotify de la conferencia de prensa de AMLO.

Y una última señal. El 26 de julio, cuando se conmemoró el 69 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, hecho que representa el inicio de la Revolución Cubana, en la conferencia de prensa del Presidente, en Palacio Nacional, al pie de un retrató de José Martí, que fue colocado para la ocasión, el artista cubano Amaury Pérez cantó algunas canciones. Y, desde su terreño en la Habana, el presidente Díaz-Canel saludó el gesto desde su cuenta de Twitter. El 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos, también en su conferencia mañanera, AMLO propuso que se iniciará una campaña para quitar la Estatua de la Libertad si el gobierno de Biden condena al periodista Julian Assange, acusado por Washington de revelar secretos de Estado.

Todo indica que para el presidente López Obrador solo hay un verdadero amigo, su asere, su socio, y ese no es Estados Unidos.

ME CANSO GANSO- De tamales y bocas



Se convoca en Palacio Nacional a empresarios machuchones para cenar tamales y pedirles que ayuden a juntar mil millones de pesos para la construcción de una presa. Un día antes, se informó que el gobierno gastará 22 mil millones de pesos sólo para pagar impuestos de la obra de la refinería de Dos Bocas que, hasta este momento, costará más de 200 mil millones de pesos.

¿Hay en la caja más de 200 mil millones para una obra, y no hay mil millones para otra? Respuestas hay muchas, pero ninguna de ellas es que esa refinería sea el caro caprichito de alguien.