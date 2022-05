Lord Alito, el candidato presidencial de la oposición

Quién dice que la oposición no tiene candidato, claro que tiene, y uno bueno. A ver, ¿qué pero le pone usted a Alito, o como algunos le dicen, “Alejandro Moreno”, el actual presidente del PRI?

De hecho, Alito es tan buen candidato, que hasta podría ser la envidia de Morena.

Si en Morena hay Píos y Martinazos que recolectan sobres con dinero para la causa, Alito no es poquitero y se va directo por los millones y millones de los machuchones.



Lord Alito, el candidato presidencial de la oposiciónhttps://t.co/e4yvrsUToc pic.twitter.com/TVi8DzJbq6 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 27, 2022

El método Alito de recaudación quedó plasmado en un audio:

“¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Seis mil, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey, y que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio, 25 millones de pesos. Él me dijo: hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña ¿uno o 2 millones? Me dio 2 millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en chinga, eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su reputa madre es para que dé 300, cabrón”, se escucha decir a Lord Moreno.

Y, otro audio, da cuenta de la gran capacidad del líder campechano para negociar y gestionar gastos de campaña. Según la grabación, una de la media docena presentada por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el jefe priista Alito gira instrucciones firmes para programar el pago a un proveedor de gorras durante la campaña de 2021 al gobierno campechano, en la cual participó su sobrino como candidato.

“Al diablo. Ya luego ven a quién vergas se paga eso. Eso se paga después de la elección. Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo a proveedores. Mándalos a la verga. Tú pide y que nos surtan antes. Ya te dije: a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche”, dice Alito, presumiblemente, a Hugo Gutiérrez, secretario de Finanzas del PRI, según el audio revelado por Sansores.

Y cómo buen líder político, Moreno se hace cargo de estar al tanto de que se hagan los pagos por la estrategia de campaña. En este caso el audio revelado, dice Sansores, da cuenta de un pago enviado al estratega electoral español Antonio Solá, a quien se le vinculó el año pasado con el diseño de la campaña por la gubernatura de Campeche de Christian Castro Bello, sobrino de Alito (pero qué bonita familia).

- “¿Qué otro tema tienes ahí”, pregunta Alito a su interlocutor

- “Solá, ya tiene la mitad”, le responde

- “¿Cuánto le pagaste?”

- “2.5 en dólares, puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque por los otros 2.5 en transferencia … ”

De ser cierto todo lo que se escucha en el audio, a don Antonio Solá le fue mejor que al proveedor de las gorras, pero lo más importante es que quedaría demostrado que Alito se mete en cada detalle de la campaña. Y quién no quiere a un candidato que esté así de pendiente.

El priista no se anda con medias tintas y disimulos como los del actual gobierno de hacer seccioncitas para denostar a los medios y tratar de desprestigiar a periodistas, Alito es más “ejecutivo”, el de plano dice que hay que matar a los periodistas.

“Yo siempre lo he dicho, el hijueputa que se pase de verga, una verguiza. ¡Verguiza! ¡Salvaje! Namás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.

En los audios revelados también se escucha a Alito hablar con su cirujano plástico sobre arreglos estéticos para dejarlo listo para ir a los carteles electorales, por lo que su imagen física no será un problema, ya que seguramente no necesitará ni Photoshop para convencer a hombres y mujeres de entregarle su voto.

Lo único que sí tiene por mejorar Alito para ser el candidato ideal, es que alguien se acomida y le lave la boca con jabón, pues suelta muchas palabrotas y maledicencias. Y aunque a algunos no les moleste que hable como el pueblo -de Alvarado, Veracruz-, hay muchos conservadores que lo consideran indecente. Oh my Lord.

Señores de la Alianza PAN-PRI- PRD ya no lo piensen más, ahí tienen a su candidato, que digo candidato, candidatazo. Con un hombre como este, qué podría salir mal en las presidenciales de 2024.

ME CANSO GANSO. - La prueba para el presidentazo del PRI- Y si aún no está convencido de que Alito es el candidato ideal de la oposición a la Presidencia, solo espere a la próxima semana, pues el domingo 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en seis estados, y gracias a su condición como presidentazo del PRI, se verá con cuentas gubernaturas se queda su partido. ¿6,5,4,3,2, 1 o 0? Usted cuántas calcula.