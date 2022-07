Las ideotas de Alito

Quién dice que la oposición no tiene corcholata para el 2024. La alianza PAN-PRI y PRD no solo tiene su corcholata, sino toda una ficha. Desde luego, nos referimos al ingenioso Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito.

Y no empiece con sus descalificaciones. De entrada, le digo que sí, que Alito tiene lenguaje de carretonero y que ha hecho alguna ingeniera financiera para violar las leyes electorales y meter más recursos de los autorizados a campañas políticas. También es cierto que tiene una fortuna considerable y algunas que otras casas y terrenos, pero nada que compita con las propiedades inmobiliarias de algunos miembros de la 4T, como el ínclito Manuel Bartlett.



Pero, ahora que sabemos que Alito no es un ángel, ni una hermana de la caridad, hay que reconocerle que además de algunas mañas, tiene ideas brillantes y muy grandes, tiene ideotas de las buenas.

Seguramente, don Alito se levantó una mañana preguntándose: ¿Cuál es el problema más grande que México tiene, y que la 4T no ha podido resolver? Y con la agudeza que lo caracteriza, es muy probable que se haya respondido: “Pues, claro, la inseguridad”, y tras la respuesta vino el chispazo en su cabeza campechana y vino la ideota, como por arte de magia o cosa del creador.



“Y si para enfrentar a los criminales los ciudadanos nos armamos, si permitimos que todos podamos portar pistolas”, habría dicho el líder nacional del PRI, con la mirada hacía el cielo y tomándose la barbilla con la mano derecha.

Hay que reconocerle que es una ideota y es brillante. Se imagina usted cuánto nos vamos a ahorrar en soldados, guardias nacionales, policías y demás cuerpos de seguridad, que tanto dinero nos cuestan y no han servido de mucho para bajar los niveles de violencia, los homicidios dolosos, los feminicidios y las extorsiones.

Como máximo, el gobierno tendría que hacer una inversión inicial para entregar a cada mexicano un arma y una dotación inicial de balas. Y, claro, después, surtir una cantidad mensual de municiones. Sería un programa social, algo así como “Pistolas de Bienestar” o “Sembrando Plomo”. Un genio, este muchacho campechano, no cabe duda.



Pero lo verdaderamente sorprendente no es la genialidad que hay detrás de esta idea de pistolizar a la patria, sino que refleja la manera en que este estadista resuelve los grandes problemas, además de que está misma fórmula se puede aplicar para acabar con varios de los flagelos que atormentan al país.

Por ejemplo, la filosofía Alito se puede aplicar para resolver el problema de salud. En este caso, se podría dar a todos los ciudadanos tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer, así los que padecen esta enfermedad tendrán tratamiento a tiempo y quienes no la padezcan de algo les podría servir. Desde luego, puede haber efectos secundarios, como también los puede haber en el caso de las pistolas, pero lo importante es buscar nuevas soluciones a los viejos problemas.

El problema de la salud no se resuelve trayendo médicos cubanos o siguiendo las recetas del doctor López-Gatell, sino medicando a la gente antes de que se enferme, simple y sencilla prevención.

En el caso de la contaminación ambiental, el pensamiento Alito también puede darnos una solución. Por ejemplo, que el Hoy no Circula sea diario para todos los autos. A grandes males, grandes remedios. De ahora en adelante, todos a caminar o a la bicicleta, patineta o patín del diablo. Los autos se quedarán en los garajes, y con ello, ¡pum! se vendrán abajo los niveles de polución y, de inmediato, subirá la calidad del aire. Esta ideota, como las anteriores, tiene la belleza que otorga la sencillez. Ahí, frente a la nariz de todos estaba la solución, pero se requiere de una mente privilegiada para verla a primera vista. Esta medida, además de ser de aplicación y efecto inmediato, y de no requerir inversión, contribuye a mejorar la salud de los mexicanos, un verdadero círculo virtuoso.



Y si la ideota de los autos funciona, pero no es insuficiente, se puede buscar también el cierre de fábricas e industrias.

Otra ideota: no hay mejor herramienta para acabar con la desigualdad y evitar que unos lo tengan todo y otros no cuenten con nada, que aplicar la doctrina Alito. Se podría ejecutar un programa para que los que tengan más dinero, los de arriba y los aspiracionistas clasemedieros, adopten a los más pobres. Algo así como Fifís Construyendo el Futuro o Adopciones del Bienestar. Esto podría operar así: De acuerdo con los ingresos que un ciudadano perciba, tendría que hacerse cargo del número de pobres que le corresponda. Esta ideota no solo acabará con la desigualdad, sino que fomenta la solidaridad y la convivencia entre los mexicanos y haría regresar a los tiempos pasados en los que las familias eran numerosas y felices.

Seguridad, salud, pobreza y desigualdad y cuidado del medio ambiente son solo algunos de los problemas de México que podrían resolverse con las ideotas del líder priista. Así que no le piensen panistas, priistas y perredistas, no le busquen más, ahí tienen a su corcholata, su ficha, su fichita.

ME CANSO GANSO. - Con los judíos NO



Primero fueron los católicos, a los que acusó de estar “apergollados” de la oligarquía mexicana. Después, le dijo a un judío que era un “hitleriano”. Si usted profesa alguna religión y piensa criticar la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, “ya se la sabe, ya se la saben, flojitos y cooperando”.