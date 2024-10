Las grandes diferencias entre el primer y segundo piso de la 4T

Tarde se les hacía a los conservadores para salir a descalificar al nuevo gobierno. Que si es lo mismo que el anterior, que si nada cambia, que si es una calca. Basta, por favor, señores adoradores del neoliberalismo, estamos ante una nueva realidad, vivimos una continuidad con cambio. Y, claro que sí existe eso. Así como puede haber luz con oscuridad, arriba con abajo, adentro con afuera, puede haber continuidad con cambio, no sea necio. Puede haber una Guardia Nacional que esté dentro de la estructura militar, pero que no sea militar. Todo es posible dentro de la Cuarta Transformación.

Y, como este Arlequín es un optimista irremediable, tratará de convencerlo de que, entre el primer piso, y el segundo de la Cuarta Transformación hay grandes diferencias. Aquí, algunos ejemplos, en espera de que su mente se expanda.

Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

1.-En el primer piso de la 4T se gritaba: “Pre-si-den-te, Pre-siden-te, Pre-siden-te” y “es un honor estar con Obrador”. Y en el segundo piso es otra cosa totalmente diferente. Ahora, el grito es: Pre-si-den-ta, Pre-siden-ta, Pre-siden-ta” y “es un honor estar con Claudia hoy”. Dígame ¿no son dos cosas complemente diferentes?

2.- Antes había Mañaneras. Hoy, tenemos Mañaneras del Pueblo. ¿Qué te tiene que ver una cosa con la otra? Es como el día y la noche, nada que ver.

3.- En la temporada 1 de la 4T, dentro de la Mañanera, había una sección llamada ¿Quién es quién en las mentiras?”, un segmento que buscaba evidenciar todas aquellas falsedades que los medios de comunicación decían del gobierno. Ahora, en esta nueva temporada de la 4T, en las Mañaneras del Pueblo, hay una sección que se lama “Detector de mentiras”, en la que se hará una revisión de lo que se considere como una mentira publicada en medios de comunicación y redes. Y hay más diferencias: antes, había una sección llamada martes de la salud, y ahora se tendrá algo muy diferente, de entrada, no será los martes, y se llamará lunes de vida saludable. Un abismo de diferencia.

4.- En el piso 1 de la 4T el presidente acusaba a la oposición, entre muchas otras cosas, de ser corrupta, neoliberal, traidora la patria, ladrona, abusiva, violenta. Ahora, eso ya no existe, en especial, porque ya no hay oposición. En este gobierno se ha dicho que lo que no se nombra no existe, así que lo mejor es no nombrar a los opositores para que no existan.

5.- El anterior ocupante de la silla del águila ni veía y ni oía a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, incluso la descalificaba. La actual mandataria le dio su lugar, y hasta le dispensó un saludo de beso. Ella, al igual que su antecesor, quiere que la titular del Poder Judicial deje el cargo y considera que el poder que encabeza la ministra es corrupto y requiere transformación. Pero hay un mar de diferencia en los modos para cesarla del puesto.

Foto: Berenice Fregoso | El Universal

6.- Antes, la escolta que le rendía honores al jefe del Ejecutivo Federal estaba integrada solo por hombres, hoy, solo la integran mujeres. Si se nota la diferencia ¿o no?

5. En el primer piso de la 4T se puso en pausa al gobierno y la corona de España por negarse a solicitar el perdón de los pueblos originarios de México, por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista hace 500 años. El segundo piso tiene en pausa al gobierno español, primero, por no ofrecer disculpas a los pueblos originarios, y segundo, y más grave, por no haber respondido al presidente López Obrador la carta en la que llamaba al rey de España a emitir las disculpas, y, además, porque varios actores políticos españoles se burlaron del hoy señor expresidente y su demanda. Así que no es la misma pausa, son enojos más graves los que tiene este gobierno que los que tuvo el anterior, son gobiernos diferentes con pausas diferentes.

El presidente de España ha catalogado como inaceptable la exclusión del rey, lo que ha tensado la relación entre ambos países. Foto: Archivo

7.- En el anterior gobierno se rifó y vendió el avión presidencial. En este gobierno se ha prometido que no se usará el avión presidencial que se rifó y vendió en el anterior gobierno, se dijo que “no volverá” la nave. Este es un ejemplo claro de la continuidad con cambio. Es decir, se continuará no usando el avión que ya no es del gobierno de México.

8.- En los discursos presidenciales de antes se usaban frases como estas: Por el bien de México, primero los pobres”; “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”; “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, y el Mandatario las decía así, de corridito. En este gobierno la cosa es diferente. Ahora se dice: “Por el bien de México” y el público en la plaza responde a una voz: “primero los pobres”; “No puede haber gobierno rico”, dice la Mandataria, y la gente le responde con enjundia “con pueblo pobre” o dice: “Con el pueblo todo” y recibe como respuesta “sin el pueblo nada”. Si este no es un gran cambio, quien sabe que puede serlo entonces.

9.- Antes, en cualquier celebración en Palacio Nacional se servían todo tipo de tamales, en especial de chipilín y chanchamitos. Ahora se optará por comida más saludable.

10.- Y la más evidente. El primer piso es el primer piso y el segundo piso es el segundo piso. Son pisos diferentes. A caso no ha escuchado esa sabia frase que dice: “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Qué más prueba quieren señores conservas. Espero que estos 10 ejemplos, de otros miles que existen, lo hagan reflexionar y comprender lo que significa la continuidad con cambio, y que le ayuden a no ser arrastrado por la corriente conservadora que lo único que busca es impedir la transformación del país y regresar al régimen de corrupción y privilegios que los benefició por años.

ME CANSO GANSO. - Arlequín se escribe con A.

Como lo que no se nombra no existe, le recuerdo que este Arlequín es con A, y con A mayúscula.