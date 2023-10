La cosa es calmada, Xóchitl

Faltan muchos meses para la elección y la cosa es calmada. Sí, es verdad, hoy las encuestas comienzan a poner a Xóchitl Gálvez muy lejos de la puntera, Claudia Sheinbaum, pero los comicios son hasta el próximo año, así que tampoco es como para que se deba preocupar la candidata del Frente Amplio por México.

Xóchitl, tú haces bromas y chistes, eso gusta mucho a la gente, sigue así. Tú sigue divirtiéndote y gozando de la competencia, mientras Sheinbaum sigue haciendo actos masivos y aburridas juntas con operadores políticos, guácala, ¡imagínate puros políticos hablando de estrategia electoral!

Xóchitl no te dejes presionar, tú sigue como vas, tú eres la disruptiva, date tiempo, no pasa nada. Tú eres la buena de la historia, Sheinbaum sólo tiene todo el aparato del gobierno federal, de 23 gobernadores y la estructura nacional de Morena a su favor, pero nada más que eso, y tú, en cambio, tienes lo más valioso: un gran humor, eres sencilla, campechana y de sangre ligera (como diría la abuela de este Arlequín. ¿No será que eres pariente de la familia Arlequín?).

Mensaje para Xóchitl Gálvez, de parte de Morena. Foto: EL UNIVERSAL

Si Morena busca conquistar votos gastando miles de millones de pesos del presupuesto federal para pagar programas sociales, no te apures, seguramente los más pobres votarán por ti, pues se van a identificar contigo y que fuiste muy pobre, a diferencia de Sheinbaum, quien bailaba ballet, mientras tu vendías gelatinas. A los más necesitados de este país, les convence más una buena historia que un vulgar cheque del gobierno.

Sheinbaum es una fría doctora, una científica, y tú eres una ingeniera buena onda y dicharachera. Si preguntaras a las personas a quién preferirían para comadre, a ti o a la señora Claudia, seguro que, al menos, 8 de cada 10 te elegirán.

Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Foto: EL UNIVERSAL

Si aplastaste a Beatriz Paredes, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, y hasta a Jorge Luis Preciado (quién quiera que sea él), que te dura Claudia Sheinbaum. Tú ya lograste lo más difícil, conseguiste que dentro de la gran baraja de candidatas y candidatos ganadores que tenían el PRI, el PAN y el PRD, tú, una ciudadana común, te hayas quedado con la candidatura. Lo difícil era ganar la contienda interna, ya la elección del 2 de junio será un flan.

Además, puedes respirar tranquila pues el Presidente dijo que él no se meterá en la elección, y tú sabes que él nunca dice mentiras, así es que los ataques en tu contra se acabaron. No más intrusiones a tus cuentas, a tus empresas, a tu tesis, a tus tareas de la primaria, a tu certificado de secundaria o tus trabajos en equipo de la prepa. Y aunque no tienes nada que esconder, despreocúpate de que te vayan a querer enderezar alguna investigación, el Presidente prometió dijo que él se dedicará a gobernar y no a la campaña.

López Obrador señaló que su gobierno tiene la obligación de ofrecerles protección y vigilancia. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

De hecho, podrías hacer lo contrario que el Presidente, y cuándo lo creas conveniente, quizá por ahí de abril o mayo, sólo dedícate a la campaña y olvídate de todo lo demás, concéntrate en la gente, recorre el país, sácale una risa, y si se puede, un voto a toda aquella persona que te salude y te pida una selfie, lo tuyo, lo tuyo es el contacto con la gente, y solo necesitas simpatizarle a unos 35 o 40 millones de personas y con eso ya estás sentada en la Silla del Águila.

Xóchitl, tú deja que los presidentes de los partidos Marko Cortés, Alito Moreno y Chucho Zambrano se entretengan repartiéndose las candidaturas al Senado, la Cámara de Diputados y las gubernaturas que estarán en juego en 2024, tú concéntrate en la Presidencia de la República, que es lo que importa, lo otro, lo del reparto de huesos, déjaselo a los políticos, tú eres una ciudadana y necesitas que nadie te dé un bastón de mando, tú eres la mandamás en la campaña.

Quienes en Morena y sus aliados envidian tu simpatía y el cariño que te tiene la gente, te critican que no has armado un buen equipo de campaña, dicen que quieres ser la mujer orquesta, y no se dan cuenta que tú no necesitas ni vocero, porque sabes comunicar bien, ya con eso, y con Santiago Creel como coordinador de campaña, es más que suficiente, del resto se encargan las redes sociales y la inteligencia artificial. Además, tienes el desinteresado apoyo de los Xochilovers, quienes no buscan un cargo en el gabinete o una chamba en tu gobierno, y están contigo por puro amor y con la ilusión de que las cosas cambien en México.

Y por las encuestas ni te preocupes, esas dicen lo que la gente piensa en este momento, pero para junio, seguro ya se dieron cuenta de que la mejor opción es que el día de los comicios pongan una X sobre la X de tu nombre.

Tranquila Xóchitl, esta competencia aún no empieza, y tú vas a ganarla, esta elección es cosa de risa.

Sheinbaum y Xóchitl aceptan seguridad de Sedena

ME CANSO GANSO. - Si gana Omar García Harfuch, ganan los morenistas claudistas.

Si gana Clara Brugada, ganan los radicales de Morena. Si gana Santiago Taboada, ganan los panistas. Si gana Adrián Rubalcava, ganan los priistas. Si gana cualquiera del PRD, ganan los “Chuchos”. Si gana Sandra Cuevas, ganan los monrealistas. ¿Y los ciudadanos de la CDMX ganan con alguna de esas dos opciones?