La 4T es una malagradecida

Duele en el alma decirlo, pero la Cuarta Transformación es una malagradecida.

Sí, revolucionó las conciencias; sí, acabó con la corrupción; sí, terminó con la violencia; pero tiene un grave defecto: este movimiento transformador no sabe reconocer a sus héroes.

Cómo es eso de que en el gabinete del nuevo gobierno que encabezará la primera presidenta de México no está considerado como secretario de Salud el doctor Hugo López-Gatell. ¡Vaya ingratitud!

De que sirvió que el querido doctor López-Gatell, o Hugo, como lo llama el presidente López Obrador en confianza, nos haya salvado a los mexicanos de una pandemia. ¿Nada importó que por meses informara todos los días del avance en la lucha contra la Covid-19? ¿No se tomó en cuenta su excelente y honesto trabajo en el manejo del número de víctimas fatales de la pandemia?

López-Gatell, hay que reconocerlo, para fines prácticos realizó la función de secretario de Salud en los momentos más difíciles que vivió este gobierno ante la emergencia sanitaria, y solo por su desempeño en esa misión merecía tener continuidad y un ascenso, y debió ser considerado por Sheinbaum para ser su secretario de Salud, pero, hasta ahora, fuentes confiables de este Arlequín confirman que el gran Hugo no aparecerá en la alineación de la selección del Segundo Piso de la 4T de la nueva presidenta de México.

¿Será que Sheinbaum no puso atención al concepto que el propio presidente López Obrador tiene de Hugo? Para el presidente, que es padre del primer piso de la 4T, Hugo es “un hombre excepcional; humano, honesto, no dominado por el dinero, por lo material, sino con una dimensión social, y que trabaja día y noche”.

“El manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional y hubiesen querido en otras partes tener a médicos, a especialistas como Hugo López-Gatell, de primera”, dijo AMLO en los negros días de la pandemia.

Pero así es la vida, mientras otros países quisieran tener a su López-Gatell y no pueden, el nuevo gobierno de México puede tenerlo y no quiere. Vaya desperdicio de talento y vaya ingratitud. La 4T no roba, no miente y no traiciona, pero sí es malagradecida.

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, buscará postularse como candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX. Foto: EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

Y el caso de Hugo, desgraciadamente, no es único. En la lista revelada a este Arlequín, tampoco aparece por ninguna parte el nombre de la maestra Leticia Ramírez. Ni el propio Vasconcelos tuvo un papel tan brillante en la educación pública de México, como el de la maestra Lety. No solo revolucionó el sistema educativo nacional con la creación de la Nueva Escuela Mexicana, sino que impulsó que en los libros de texto se incluyera ideología política, que se hablara del fraude en el que Felipe Calderón le robó la presidencia a AMLO. Y sí, en los libros de texto realizados durante la gestión de Miss Lety hay mapas donde se confunde a Querétaro con Guanajuato, o el natalicio de Benito Juárez con la fecha del aniversario de la expropiación petrolera, pero son errores que cualquiera puede tener, aun aquellos egresados del prestigioso Centro Universitario Cúspide, alma mater de importantes funcionarios públicos, que se especializa en educación ultra intensiva, con la que en solo 48 horas, o menos si usted es una lumbrera, puede obtener el título de licenciado en Derecho, médico cirujano partero o chef repostero.

Pero regresando al tema, ni su nuevo sistema educativo, ni sus modernos libros de texto gratuitos, le valieron a la maestra Lety para poder subir al segundo piso de la 4T. Lástima por la educación pública del país.

Foto: Presidencia

Otra de las injusticias es que el vocero presidencial, Jesús Ramírez, tampoco estará más en Palacio Nacional. Error, grave error. Don Jesús fue el creador del nuevo periodismo, del periodismo de la transformación. Logró transformar a varios youtubers en grandes periodistas. Sus obras hablan por él. Si señor, el gran periodista Lord Molécula fue creado por Jesús Ramírez y es su obra más acabada, aunque no la única. Chucho, cómo le dicen aquellos selectos a quien les dispensa su confianza, es la mente maestra detrás de las mañaneras de AMLO. Como buen animador se encargaba, minutos antes de que saliera el Presidente a la conferencia, de picarle la cresta para que al mandatario subiera bien calientito a escena y hubiera un show con mucho rating. Y, si por alguna causa comenzaba a bajar la audiencia, entraban a escena Molécula y el resto del cuadro de actores formado por Chucho.

Una injusticia que él no esté mencionado para seguir al frente de la vocería, pero en el pecado llevará Sheinbaum la penitencia, a ver dónde consigue oro genio de la comunicación del calibre de Ramírez.

El vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que México va en dirección contraria respecto a la mayor parte del mundo. Foto: EL UNIVERSAL

Y la peor de las injusticias. La encargada de la ciencia ya no será la eficiente doctora María Elena Álvarez Buylla, actual directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Conahcyt, no solo no repetirá en el cargo, sino que el Conahcyt, que por casi seis años ella condujo, ya no será más la institución rectora de la ciencia en México. Ahora la nueva presidenta creará una Secretaría de Ciencia, que estará conducida por la científica Rosaura Ruíz.

Doña María Elena hizo mil cosas buenas, pero la que más debemos de agradecer los mexicanos es que estuvo al frente de la creación de la vacuna Patria, contra el Covid 19. Aunque sus detractores la hacen pedazos por haber terminado la vacuna en 2024, en realidad no comprenden que si en algún momento regresa el virus de 2019 los mexicanos tendremos millones de vacunas listas para que el Covid nos haga lo que el viento a Juárez.

Por favor doctora Sheinbaum recapacite y llame estos héroes y heroínas a que la ayuden a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

María Elena Álvarez-Buylla,, titular del Conacyt, durante el encuentro que sostuvo ayer con diputados de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

ME CANSO GANSO. - Los dos Marcelos.

El Ebrard de septiembre de 2013 dijo: “Que nadie se desanime, estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando. A nosotros no nos van a doblar, nunca”, luego de que Claudia Sheinbaum le ganó en las encuestas para obtener la candidatura presidencial de Morena, y acusó a Claudia Sheinbaum de haber utilizado los programas sociales del gobierno para ganarle en las encuestas.

El Ebrard de junio de 2024 dijo: “con su permiso señora presidenta…gracias por su confianza doctora Claudia Sheinbaum vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación y compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto de México”, luego de haber sido designado ayer por Sheinbaum como secretario de Economía de su gabinete.

Si se dobla el acero, que no se doble un político.

